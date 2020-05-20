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Ekonomi

Bakan Pekcan: "Turquality Programı ile hizmet sektöründeki markalar yeni girecekleri pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl desteklenecek."

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:51:20 -
Bakan Pekcan: "Turquality Programı ile hizmet sektöründeki markalar yeni girecekleri pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl desteklenecek."
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Satılık 155 m² tripleks ev

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