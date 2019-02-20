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Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, bir bankalar konsorsiyumundan 380,5 milyon dolar tutarında kredi sağladı"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, bir bankalar konsorsiyumundan 380,5 milyon dolar tutarında kredi sağladı" dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:10
Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, bir bankalar konsorsiyumundan 380,5 milyon dolar tutarında kredi sağladı"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, bir bankalar konsorsiyumundan 380,5 milyon dolar tutarında kredi sağladı" dedi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşu (ITFC) öncülüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 380,5 milyon dolar tutarında kredi sağladığını açıkladı.


Bakan Pekcan, Türk Eximbank ile ITFC arasında, söz konusu krediye ilişkin imza töreninin bugün düzenlendiğini belirtti. Türkiye’nin resmi destekli ihracat finansman kuruluşu Türk Eximbank ile ITFC arasında 2013 yılında imzalanan 50 milyon dolarlık İki Aşamalı Murabaha Anlaşması ile başlayan ilişkilerin, 2019 yılında 380,5 milyon dolar seviyesine ulaşmasının önemli bir aşama olduğunu aktaran Pekcan, "2018 yılında ihracat kredilerinin yüzde 53’ünü tek başına kullandıran Türk Eximbank, 2019 yılında da ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ’lerin finansmana erişimi konusunda önemli bir rol oynayacaktır" diye konuştu.


KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinde önemli bir konuma sahip olduğunu bildiren Bakan Pekcan, "2017 yılında, Türkiye ihracatının yüzde 56,2’sini gerçekleştiren KOBİ’lerin ihracatının yüzde 31’i sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. Eximbank’ımızın ihracat odaklı KOBİ’lerimize daha fazla destek olmak için 2019 yılında sağladığı desteği yüzde 10 oranında artırmayı planlıyoruz. Bu oranla birlikte, Bankamızın sağladığı desteklerden faydalanan ve 2018 yılında yüzde 70,7 olan KOBİ payını 2019 yılında yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu noktada, Türk ihracatçılarının İslami finansmana erişimi hususunda ITFC’nin sağladığı işbirliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:10
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