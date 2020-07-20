Bakan Pekcan, Malatya'daki Kadın Kooperatifleri Paneli'ne video konferans yöntemiyle katıldı:

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde kooperatifçiliğin üretimde ve ihracatta ne kadar öncü rol üstlendiğini gördüklerini belirterek, "Biz de kooperatiflerimizin, özellikle de kadın kooperatiflerimizin üretimde ve ihracatta daha fazla yer almasını hedefliyoruz." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığınca Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen "Türkiye'de Kooperatifçilik ve Kadın Kooperatifleri Paneli"ne video konferans yöntemiyle katılarak değerlendirmede bulundu.

Panel kapsamında Bakanlık ekiplerince Malatya'da, yerel ürünlerle ilgili kooperatiflerin nasıl etkin bir şekilde kurulup yönetilebileceğinin anlatılacağını, kadın girişimciler ve kooperatiflerle bir araya gelineceğini ifade eden Pekcan, ayrıca kentte bulunan Kooperatifçilik Otobüsü ile de bir hafta boyunca tüm ilçelerde kooperatifçilik konusunda eğitimlerin verileceğini söyledi.

Pekcan, kooperatiflerin tarımsal üretimden ulaşıma, eğitimden enerjiye kadar pek çok alanda faaliyet gösterdiğine işaret ederek, "Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde kooperatifçiliğin üretimde ve ihracatta ne kadar öncü rol üstlendiğini hep beraber görüyoruz. Biz de kooperatiflerimizin, özellikle de kadın kooperatiflerimizin üretimde ve ihracatta daha fazla yer almasını hedefliyoruz. Ayrıca bilişim alanında da kadınların faaliyet göstermesini, kooperatifleşmesini önemsiyoruz." diye konuştu.

Yerel, yerinde, doğal, ekolojik ve çevreye duyarlı üretimin ne kadar önemli bir faaliyet olduğunu, istendiğinde ve bir araya gelindiğinde nasıl bir katma değer yaratıldığını birçok başarılı kooperatif örneğinde gördüklerini vurgulayan Pekcan, tek başına bir girişimcinin veya küçük işletmenin cesaret edemediği veya altından kalkamayacağı ölçekte bir üretimin, el birliği yaparak örgütlenen kooperatifler eliyle kolaylıkla hayata geçtiğini, üretime ve ihracata katkı sağlandığını dile getirdi.

Pekcan, Türkiye'de gerek tarımsal üretim ve el sanatlarında gerekse turizme dönük faaliyetlerde ve ticaret ile sanayi üretiminin pek çok kolunda yerel potansiyellerin ve dinamiklerin oldukça güçlü, yaratıcı ve üretken olduğuna dikkati çekerek, kooperatiflerin ve birliklerin bu yerel dinamikleri hayata geçirmede son derece önemli roller üstlendiğini bildirdi. Bakan Pekcan, "Biz de Ticaret Bakanlığı olarak, bütün ekibimizle, imkanlarımızla kooperatiflerimizin, girişimci ve kooperatifçi kadınlarımızın, esnafın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Projelerle, fikri olan girişimcileri, melek yatırımcılarla buluşturacağız"

Bakanlığın, Kooperatiflerin Desteklenmesi Projesi'ne (KOOP-DES) değinen Pekcan, projeyle kadın kooperatiflerini desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Pekcan, söz konusu programla kooperatiflerin üretime, istihdama katkısı olan, katma değer sağlayan proje bedellerinin bir bölümünün hibe şeklinde destekleneceğini hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Burada makine ve ekipman tedarikleriyle ilgili destek yüzde 50 ama Malatya için yüzde 75. Makine ve ekipman tedarikine maksimum 150 bin liraya kadar olmak üzere hibe desteği vereceğiz. Kooperatiflerimiz başvurularını 81 ilde bulunan ticaret il müdürlüklerine yapabilecek. Programla yeni alanlarda girişimciliği özendirmeyi, faaliyetlerde etkinlik ve verimlilik sağlamayı ve öz kaynak yetersizliğinde olan kooperatiflerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz."

"Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği"nin yayımlandığını ve bu kapsamda desteklerin kural temelli, ölçülebilir, denetlenebilir ve objektif biçimde olacağını belirten Pekcan, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kooperatiflere öncelik verdiklerini bildirdi.

Bakanlık olarak Kadın ve Genç Girişimci İhracat Daire Başkanlığını kurduklarını ve önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Pekcan, şunları söyledi:

"Pandemi öncesi her ay 4 ili ziyaret ediyorduk. Her ilden 100 kadın girişimcimize e- ticaret eğitimleri, ihracat eğitimleri, çeşitli eğitimler veriyorduk. Pandemi sürecinde bu eğitimlerimizi de sanal ortama taşıdık ve 1000 kadın girişimcimizle bir araya geldik. Aynı zamanda Ulusal Kadın Girişimci Network Platformu'nu ve Melek Yatırımcı Ağı projelerini oluşturuyoruz. Bunlarla ilgili de yazılım çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yazılım çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte fikri olan, projesi olan genç ve kadın girişimcilerimiz ile melek yatırımcılarımızı da bir araya getirmeyi hedefliyoruz."

- "Kooperatiflerimizden uluslararası olmalarını bekliyoruz"

Pekcan, son 1 yıl içinde kadın esnaf ve sanatkar sayısının 318 bin 154'e yükseldiğini ve kadın esnaf sayısının 25 bin arttığını belirterek, "Bütün dünyada ekonomik alanda küresel daralma yaşanırken, kadın esnaf sayımızdaki artış bizi cesaretlendiriyor. Dolayısıyla burada birlikte yapabileceğimiz çok şey var. Biz Bakanlık olarak her zaman kadınlarımızın yanında olacağız." dedi.

Yerel kalkınmanın hızlandırılması, yerelde katma değer oluşturulması, istihdamın geliştirilmesi ve bu sayede göçün önlenmesi, kadınlar başta olmak üzere ekonomik olanakların artırılmasıyla ilgili çalışmaları hızlandıracaklarını ve kooperatifçilik faaliyetlerine destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Biz kooperatiflerimizden sadece lokal olmalarını değil, uluslararası olmalarını bekliyoruz. Biz hem iç ticarette hem uluslararası ticarette kooperatiflerimizin lokomotif rol oynamasını istiyoruz. Gerçekten çok güçlü, büyük ve uluslararası boyutta kooperatif örneklerimiz var. Bunlardan da rol model alarak yararlanabiliriz. Bakanlık olarak desteklerimizle kooperatiflerimizin yanınızda olacağız."