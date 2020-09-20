Bakan Pekcan: Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 milyar 106 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalandı

Ticaret Bakanı Rukhsar Pekcan, dünya çapında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ortasında kaçakçılıkla mücadele tedbirlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, bu yılın 8 ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 milyar 106 milyon liralık kaçak mal ele geçirildi.

Pekcan, terörü finanse eden ve suç gelirlerini aklamaya çalışan kuruluşların kaçakçılıkla mücadelede yasa dışı ticari faaliyetlere izin vermediğini söyledi. Pekcan, yakalamaların uyuşturucudan ticari mallara, akaryakıt, tütün ve tütün ürünleri ve elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede gerçekleştiğini kaydetti.

Ülke güvenliğinin kilit noktalarından biri olan gümrük idarelerinde ileri teknolojik donanım ve bilgi sistemlerinin kullanıldığını anlatan Pekcan, bakanlık tarafından geliştirilen risk ve kaçakçılık bilgi sistemlerinin aktif kullanımının, düzenli bilgi akışının, iş birliğinin ve iş birliğinin sağlanmasını sağladığını söyledi. merkez ve taşra idareleri arasındaki başarı zaman çizelgesini artırdı.

Bakanlığın suçla mücadelede koordineli çalışmasına atıfta bulunan Pekcan, “Teknik ekip tarafından belirlenen risk kriterleri, Bakanlığın veri tabanlarını sürekli analiz eden, saha teftiş personelinin liderliği ve desteği,gümrük muhafaza memurlarının deneyimi, dikkati ve çok çalışmasıyla birleşmesi, kaçakçılıkla ve zehir tacirleriyle mücadeleye artan oranda katkı sağlıyor." diye konuştu.

Pekcan, salgının geçen yıla göre gümrüklerdeki mal, araç ve yolcu sayısını azaltırken, bakanlık yetkililerinin özverisiyle korkuların yüzde 15 arttığını belirterek, Pekcan, "Ekiplerimiz, bu yılın 8 ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 milyar 106 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirerek hem ekonomimize büyük katkı sağladı hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korudu." dedi.

Pekcan, geçen yıla göre en büyük artışlardan birinin uyuşturucuyla ilgili olarak görüldüğünü söyledi: “Ağustos 2019 sonu itibarıyla 5,5 ton uyuşturucu ele geçirilmesine rağmen gümrük servislerimizde yaklaşık 6,1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. " dedi.

Bakan Pekcan, bu yılın Ağustos ayı sonu itibariyle uyuşturucu, silah ve mühimmat, tarihi eserler, elektronik sigara, tütün ürünleri, akaryakıt, tekstil, araba, elektronik eşya, gıda ve canlı hayvanlar gibi stratejik öneme sahip mallar dışında. Ayrıca çeşitli mal gruplarından mallara el konulduğunu söyledi. Pekcan şöyle devam etti:

“Haksız rekabetin engellenmesi ve yasal ticaretin şartlarının yaratılması için gerekli olan ticari malların ele geçirilmesinde geçen yıla göre 8 ayda yaklaşık yüzde 25 artışla 1 milyar 257 milyon liraya ulaştık. En fazla ürünler arasında sigara ve Tütün var. Ağustos 2020 sonu itibarıyla, kaçak sigara yapımında kullanılan 6.460.000 paket TAPDK sigara ve 141 milyon makaron ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 715 bin lira tutarında 22 bin 848 elektronik sigara ve bileşen ele geçirildi. "Yalnızca Ağustos ayında 402 milyon liralık yasadışı mallara el konuldu."

Ağustos ayında gümrük kontrol tarihi de, bir zamanlar en büyük kokain ele geçirmelerinin imzalanarak yapıldığını hatırlatarak, Türkiye'de yapılan en büyük üçüncü kokain ele geçirme vakası olarak da kayıtlara geçen Kocaeli limanında 540 kilogram kokain ele geçirildiğini vurguladı.

Bakan Pekcan Ağustos ayında gerçekleşen bu nöbet sırasında 929 kilo uyuşturucu ele geçirildiği bilgisini paylaştı.