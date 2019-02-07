0553 313 94 23

Bakan Pekcan: Girişimcileri ihracatçı yapıyoruz

Ticaret Bakanı Pekcan, açılan destek ofisleriyle ihracatçılara ve KOBİ'lere destek olduklarını belirterek, "Burada nasıl ihracatçı olunur onu anlatıyoruz. İhracat genel müdürümüzle online, doğrudan bağlantılılar. İhracatı tabana yaymak için birincisi bu. İkincisi, esnafa, KOBİ’lere nasıl ihracatçı olunur seminerleri veriyoruz" açıklamasında bulundu.

07 Şubat 2019 Perşembe 11:02
Bakan Pekcan: Girişimcileri ihracatçı yapıyoruz

 Ekonomi Servisi 

Ticaret Bakanlığı açtığı destek ofisleri ile ihracatçılara ve KOBİ’lere destek oluyor. Bugüne kadar 28 ilde ihracatçı destek ofisi kurduklarını söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Burada nasıl ihracatçı olunur onu anlatıyoruz. İhracat genel müdürümüzle online, doğrudan bağlantılılar. İhracatı tabana yaymak için birincisi bu. İkincisi, esnafa, KOBİ’lere nasıl ihracatçı olunur seminerleri veriyoruz. Bugüne kadar 18 seminer verdik. Bunu da yaygınlaştıracağız. Bakanlığımız bünyesinde 2019 yılında kadın ve genç girişimciler ihracatı destekleme daire başkanlığını kurduk. Burada da eğitimler veriyoruz. İhracat ve serbest bölgelerde daire başkanları nezdinde, genel müdürlük nezdinde firmalara ziyaret düzenliyoruz. Yerine gidip nasıl ihracatçı olacaklarını, desteklerden nasıl yararlanacaklarını anlatıyoruz. kolaydestek.gov.tr sitesinde destekleri anlaşılır hale getirdik” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:02
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. KOBİ
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Engelliler yaş beklemeden emekli olur
    1. Engelliler yaş beklemeden emekli olur
    2. Hipertansiyon nedir? Hipertansiyon..
    3. Gül'den ABD'de yayınlanan skandal..
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    5. Plastik atık kimyasal işlemle temiz..
    6. Gül'den ABD'de yayınlanan skandal..
    7. Süper Lig'de dev maçın hakemi açıklandı!
    8. İngilizler yazdı! 'İstanbul'da 5.8'lik..
    9. Global Capital'den Akbank'ın..
    10. Yeni işçinin primi devletten
    11. Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman..
    12. "Aile sağlam olursa merhamet dünyaya..
    13. Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit..
    14. İçişleri Bakanı Soylu KKTC'de
    15. İYİ Parti'nin 'Andımız' kışkırtması..
    16. Nazire Dedeman bugün ebediyete..
    17. Bina çökmesine dair çarpıcı analiz:..
    18. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında..
    19. Pakdemirli: 2021 sonunda et ithalatı..
    20. ASO 55. Yıl Ödül Töreni
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...