Bakan Pekcan: Girişimcileri ihracatçı yapıyoruz

Ekonomi Servisi

Ticaret Bakanlığı açtığı destek ofisleri ile ihracatçılara ve KOBİ’lere destek oluyor. Bugüne kadar 28 ilde ihracatçı destek ofisi kurduklarını söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Burada nasıl ihracatçı olunur onu anlatıyoruz. İhracat genel müdürümüzle online, doğrudan bağlantılılar. İhracatı tabana yaymak için birincisi bu. İkincisi, esnafa, KOBİ’lere nasıl ihracatçı olunur seminerleri veriyoruz. Bugüne kadar 18 seminer verdik. Bunu da yaygınlaştıracağız. Bakanlığımız bünyesinde 2019 yılında kadın ve genç girişimciler ihracatı destekleme daire başkanlığını kurduk. Burada da eğitimler veriyoruz. İhracat ve serbest bölgelerde daire başkanları nezdinde, genel müdürlük nezdinde firmalara ziyaret düzenliyoruz. Yerine gidip nasıl ihracatçı olacaklarını, desteklerden nasıl yararlanacaklarını anlatıyoruz. kolaydestek.gov.tr sitesinde destekleri anlaşılır hale getirdik” diye konuştu.