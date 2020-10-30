Bakan Pekcan duyurdu: Yabancı plakalı araçlar ile ilgili önemli karar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara ait yabancı plakalı araçların izin süresinin uzatıldığını açıkladı.
Ticaret Bakanı Pekcan, yabancı plakalı araçlarla ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı.
Bakan Pekcan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
“Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarından kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yılsonuna kadar uzatıldı.
Yılsonu itibarıyla süresi biten taşıtlar için 31.12.2020 tarihinden önce yapılacak bireysel başvurular, gümrük müdürlüklerimizce değerlendirilerek uygun görülmesi halinde süre uzatımı yapılacak.”