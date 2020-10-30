  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Pekcan duyurdu: Yabancı plakalı araçlar ile ilgili önemli karar
Siyaset

Bakan Pekcan duyurdu: Yabancı plakalı araçlar ile ilgili önemli karar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara ait yabancı plakalı araçların izin süresinin uzatıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:56:00 -
Bakan Pekcan duyurdu: Yabancı plakalı araçlar ile ilgili önemli karar

Ticaret Bakanı Pekcan, yabancı plakalı araçlarla ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Pekcan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarından kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yılsonuna kadar uzatıldı.

Yılsonu itibarıyla süresi biten taşıtlar için 31.12.2020 tarihinden önce yapılacak bireysel başvurular, gümrük müdürlüklerimizce değerlendirilerek uygun görülmesi halinde süre uzatımı yapılacak.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunu yapan yandı, uydudan tespit edilecek! 2021'den itibaren...
Gündem

Bunu yapan yandı, uydudan tespit edilecek! 2021'den itibaren...

Kaçak elektrik kullanımının diğer illere göre yoğun olduğu Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’a elektrik sağlayan Dicle ..
CHP'li Tunç Soyer'in eşinden skandal Charlie Hebdo paylaşımı!
Gündem

CHP'li Tunç Soyer'in eşinden skandal Charlie Hebdo paylaşımı!

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden karikatürleri yayınlayarak ..
Macron'un sözleri sonrası veba gibi yayılıyor! Almanya, Avusturya, Hollanda...
Dünya

Macron'un sözleri sonrası veba gibi yayılıyor! Almanya, Avusturya, Hollanda...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslümanlara yönelik başlattığı nefret söylemi Avrupa’da giderek yayılıyor. Almanya, Avusturya, Holl..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay