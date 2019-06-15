Bakan Pekcan açıkladı! Türkiye'den Japonya hamlesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Japonya’nın Tsukuba şehrinde gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısına katıldı. Japonya ile serbest ticaret görüşmelerinin yoğunlaştığına dair bilgilendirme yapan Bakan Pekcan, ticaretteki dengesizliği de vurguladı.

Japonya ile yoğun trafik

Pekcan, Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile de oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 4,6 milyar dolar olduğunu belirten Pekcan, son zamanlarda ilişkilerde görülen artış eğilimine rağmen ikili ticarette bir dengesizliğin söz konusu olduğuna işaret etti.

Bakan Pekcan, hedef pazarlardan Japonya ile ticareti dengeli bir şekilde artırmak istediklerini vurgulayarak, Japonya ile özellikle Serbest Ticaret Anlaşması üzerinde çalıştıklarını ve son zamanlarda bu adımların daha da yoğunlaştığını bildirdi.

Karşılıklı yatırım

Japon Bakan ile Davos Zirvesinde bir araya geldiklerini, Paris’te gerçekleştirilen OECD toplantılarında da görüştüklerini ifade eden Pekcan, ayrıca teknik delegasyonun 21-24 Mayıs’ta Japon heyetiyle bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Heyetlerin 17 Haziran’da yeniden toplanacaklarına işaret eden Bakan Ruhsar Pekcan, “STA görüşmelerinde her ülkenin hassas olduğu noktalar bulunuyor. Dolayısıyla ortak bir noktada adım adım ilerliyoruz ama çok sıkı takip ediyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması, Türk ve Japon firmalarının Türkiye’de ve Japonya’da daha fazla yatırım yapmalarını ve iki ülkenin ürünlerinin daha rahat pazar bulmasını sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.