Bakan paylaştı! Kılıçdaroğlu 'siyasi hareketler' tarihine geçti
Bütçe görüşmeleri sırasında Meclis kürsüsünde el hareketi yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu büyük tepki çekti. Skandal hareketi ile sosyal medyada gündeme oturan Kılıçdaroğlu ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi üzerine CHP Grubu adına kürsüye geçen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı küfürlü el hareketi ile gündeme oturdu.
Milletvekillerinin yanı sıra vatandaşın da tepki gösterdiği Kılıçdaroğlu'nun el hareketi videosunu paylaşarak "Ayıptır" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir sonraki sosyal medya paylaşımında Türkiye'deki siyasilerin klasikleşen hareketlerinin bulunduğu görsele yer verdi.
Bakan Varank'ın paylaştığı "Türkiye'de Siyasi Hareketler" başlıklı görselde; Turgut Özal, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın simgeleşen hareketleri yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu akşam Meclis kürsüsünde yaptığı skandal hareketin fotoğrafı yer aldı. Varank paylaşımına, "Siyaset kalite işidir..." notunu düştü.