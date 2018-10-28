0553 313 94 23
impression

Bakan Pakdemirli'den tarihi yorum: İT'in devamı tökezlememizi bekliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşan yerel seçimlerin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğunu belirterek, "Yıllardır 16 yıllık AK Parti kazanımlarının kalıcı olması için bu seçim çok önemli. Menderes ile başlayan, Özal ile devam eden, Recep Tayyip Erdoğan ile de hakla hizmet anlamında zirveye ulaşan bu hoş sedanın devam etmesi mutlaka gerekiyor. Yoksa İttihat ve Terakki, yani birlik ve gelişme anlamını ama sadece sözde bu anlamı taşıyan Osmanlı İmparatorluğu'nu çökerten zihniyetin devamı bizim tökezlememizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

28 Ekim 2018 Pazar 21:24
Bakan Pakdemirli'den tarihi yorum: İT'in devamı tökezlememizi bekliyor

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlenen İl Danışma Meclisi'ne telekonferansla bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, salondakilere hitap etti.

Yoğun temposundan dolayı etkinliğe katılamadığını belirten Pakdemirli, Türkiye'nin bütün illeri ziyaret ederek bakanlık faaliyetleri hakkında bilgi verdiğini dile getirdi. Pakdemirli, yakında yerel seçimlerin gerçekleşeceğini belirterek, "Hepimizin gönlünde bir aslan yatıyor alabilir. Olmalıdır da. Bu aday olmadığında şahsi hırslarımız ile hareket etmemeliyiz. Bana göre tek bir rakibimiz var o da kendinizsiniz. Siyasette rekabet güzeldir ama fazlasına girmeyin. Bu davayı asla ve asla kişiselleştirmememiz lazım." diye konuştu.

Aldığı terbiyeye göre göreve talip olmamak gerektiğine işaret eden Pakdemirli, "Hepimizin kalıcı görevi AK Parti üyeliği, diğer görevlerin hepsi geçici. Bana göre önümüzdeki bu seçim Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi. Yıllardır 16 yıllık AK Parti kazanımlarının kalıcı olması için bu seçim çok önemli. (Adnan) Menderes ile başlayan, (Turgut) Özal ile devam eden Recep Tayyip Erdoğan ile de hakla hizmet anlamında zirveye ulaşan bu hoş sedanın devam etmesi mutlaka gerekiyor. Yoksa İttihat ve Terakki, yani birlik ve gelişme anlamını ama sadece sözde bu anlamı taşıyan Osmanlı İmparatorluğu'nu çökerten zihniyetin devamı bizim tökezlememizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

'Hazırlıklarımız sürüyor'

Bekir Pakdemirli, meselenin, AK Parti veya Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi olmadığını dile getirerek, kendisinin geçmişte de teşkilatta çalıştığını, bundan sonra da asla ve asla AK Partinin savunuculuğunu bırakmayacağını dile getirdi.

Yakında tarımda 5 yıllık programı açıklayacaklarını aktaran Pakdemirli, "Ege'ye özel üretimimizi artıracak, çiftçimizi mutlu edecek hazırlıklarımız sürüyor. En yakın zamanda da bunların müjdesini vereceğiz." dedi.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 21:24
  1. İzmir
  2. Bekir Pakdemirli
  3. ittihat ve terakki

YORUM YAZ

  • saddisaddi45 dk önce
    Bunca yolsuzluk ne olacak? Hukuksuzluk ne olacak? İdam ne olacak? Hadi canım sende. Artık AKP ye oy vermeyeceğim.
  • asil ülkücüasil ülkücü1 sa önce
    siyasi şehid olanmerhum menderes hariç,geri kalan ikisi de yani özal da rte de hırsızdırlar.Onlar kadar kul hakkı yiyenaz bulunur.Merhum Demireluzun yıllar devletin başındaydı bir hırsızlığını görmedik,Güniz sokaktaki eviden başka bir yeri yoktu,hanımı hiç siyasete karışmadı.Yeğeni hapse girdi kendisi cumhurbaşkanı idi ama hiç davasına hiç müdahil olmadı.Ya rteve özal?davulcu asımı unutmadığımız gibi hırsız dört bakan ile bilal oğlanı da unutmadık.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fenerbahçe evinde kayıp! Ankara gücünü gösterdi: 3-1!
  1. Fenerbahçe evinde kayıp! Ankara gücünü..
  2. 2 terörist etkisiz hale getirildi!..
  3. Kayseri'de kuyuya düşen inek kurtarıldı!
  4. İran'dan sert mesaj: ABD asla önleyemez
  5. Duncan da Yeni Havalimanı açılışına..
  6. Gazeteci Baki Şehirlioğlu hayatını..
  7. Bartın'da trafik kazası: 2 kişi..
  8. "Filistin Halk Konferansı" düzenlendi
  9. Altınordu Osmanlı'yı tek golle yendi
  10. Trump: Putin ile boks maçı yapmak..
  11. ''Bugün Amerika'nın Afganistan'ı..
  12. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı..
  13. Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 2..
  14. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi ilk..
  15. Belçika'da parmak izi krizi!
  16. Fatih Terim'den 'futbolcular..
  17. Fenerbahçe cephesini çıldırtan..
  18. İngiliz Bakan Duncan, yeni..
  19. Barcelona'dan Ronaldo'suz Real..
  20. 3. Apitoryum Buluşması gerçekleşti
e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?

Günün Karikatürü

28 Ekim 2018
Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti