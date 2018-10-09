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Bakan Pakdemirli'den Rusya'ya önemli ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iş insanları heyetiyle 10-11 Ekim'de Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

09 Ekim 2018 Salı 11:25
Bakan Pakdemirli'den Rusya'ya önemli ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Moskova'daki temasları kapsamında, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev tarafından açılışı yapılması beklenen, ülkenin önde gelen tarım fuarlarından "20. Altın Sonbahar 2018 Fuarı"na katılacak.

Yarın fuar kapsamında düzenlenecek Tarım İş Forumu'na da iştirak edecek olan Pakdemirli'ye Türk iş insanları eşlik edecek.

Pakdemirli'nin yanı sıra Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexei Gordeyev ve Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Dimitri Patrushev de forumda konuşma yapacak.

Bakan Pakdemirli, forumun ardından Gordeyev ile ikili görüşmede bulunacak.

Ziyaret kapsamında Türkiye-Rusya Tarım İş Toplantısı da gerçekleştirilecek. Pakdemirli, toplantıda Tarım Yürütme Komite Toplantısı tutanağına imza atacak.

Pakdemirli ve Rusya Tarım Bakanı Patrushev toplantının ardından baş başa görüşme gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye'nin Rusya'ya ihraç etmek istediği su ürünleri, süt ve süt ürünleri, yem gibi ürünlere yönelik konular gündemde olacak. Rusya'ya ihraç edilen domates başta olmak üzere yaş meyve ve sebzelere Rusya gümrüklerinde kolaylık sağlanması da ele alınacak.

"100 milyar dolarlık hedef için yola çıkıyoruz"

Pakdemirli, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasında belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hedefine gidilen yolda tarımsal ürün ihracatının artırılması için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirterek, "Bu hedefe varmak için bir an önce aksiyon ve eylemde bulunmak üzere yola çıkıyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 11:25
  1. Bekir Pakdemirli
  2. Rusya

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