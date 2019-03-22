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Bakan Pakdemirli'den Manisa üzümü için coğrafi işaret müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Manisa üzümüyle ilgili coğrafi işaret alınmıştır. Bunu buradan tüm Manisalılara ve kamuoyuna müjdelemek istiyorum. Bu ürünümüz bundan sonra sadece çekirdeksiz üzüm olarak anılmayacak"

22 Mart 2019 Cuma 16:56
Bakan Pakdemirli'den Manisa üzümü için coğrafi işaret müjdesi

MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa çekirdeksiz üzümünün Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendiğini, ürünün bundan sonra "Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzüm" olarak anılacağını söyledi.

Pakdemirli, Akhisar'da Tahir Ün Caddesi üzerinde iş yeri bulunan esnafı, ardından Akhisar Ziraat Odasını ziyaret etti.

Burada gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerin taleplerinin kendileri için önemli olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, Akhisar Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen toplantıda çiftçilerin dile getirdiği talepleri notlarına eklediklerini ve bu hususta özenle çalışacaklarını ifade etti.

Manisa sultani çekirdeksiz üzümünün coğrafi işaret olarak tescillenmesiyle ilgili çalışmaların tamamlandığını söyleyen Pakdemirli, "Manisa üzümüyle ilgili coğrafi işaret alınmıştır. Bunu buradan tüm Manisalılara ve kamuoyuna müjdelemek istiyorum. Bu ürünümüz artık bundan sonra sadece çekirdeksiz üzüm olarak anılmayacak. Manisa coğrafi işaretiyle anılacak. Hayırlı ve uğurlu olsun, katkı veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da coğrafi işaretin alınması sürecinde kendilerine destek veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, coğrafi işaret tescil belgesini Özkasap'a verdi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:56
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