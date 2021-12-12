Bakan Pakdemirli'den iki gündür merak uyandıran paylaşımlar!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki gün üst üste sosyal medya hesabından merak uyandıran paylaşımlarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merak uyandıran paylaşımına bugün de devam etti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından iki gün üst üste yaptığı paylaşımlar merak uyandırdı.
Bakan Pakdemirli, bugün Twitter hesabından “Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı” paylaşımında bulundu.
Merak uyandıran paylaşımlar
Pakdemirli dün de "Nesli tükendi deniliyordu" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı. Bakan Pakdemirli'nin art arda yaptığı bu paylaşımlar sosyal medyada merak konusu oldu.