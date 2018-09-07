THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Bakan Pakdemirli'den 'ekmek zammı' açıklaması

Açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok" ifadelerini kullandı.

07 Eylül 2018 Cuma 16:10
Bakan Pakdemirli'den 'ekmek zammı' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son dönemde tartışmalara neden olan un fiyatlarına ilişkin, "Fakirin fukaranın ekmeğini fırsat bilip bunu bir şekilde kullanmaya çalışan fırsatçılara sesleniyorum, vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz. Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok." dedi.

Pakdemirli, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, döviz kurlarındaki hareketlilik ve dünyadaki emtia fiyatlarındaki artışların ardından piyasadaki gelişmeleri sabırla takip ettiklerini söyledi.

Söz konusu gelişmeleri speküle eden bazı fırsatçıları gördüğünden açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu dile getiren Pakdemirli, un fiyatlarına ilişkin gazete haberlerinden örnekler sundu.
Pakdemirli, bu haberlerde 50 kilogramlık bir çuval unun 95 liradan 175 liraya çıktığına dair ifadeler yer aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yanımda Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Günhan (Ulusoy) Bey de var. Dün kendisinin yaptığı açıklamalar oldu, 'Ben 95 liradan unun çuvalını satacağım, 5 milyon çuvala kadar bunu vereceğim.' dedi. Buna karşın bugün hala bakıyorum spekülasyonlar bitmiş değil. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak ne yaptık? Bakanlığımızca destek olarak TMO 9 Ağustos'tan itibaren buğdayın tonunu bin 100 liradan satmaya başladı ve ekstra stok için de hazırlığımız var. Geçici çözüm olarak da buğday ihracatını sınırlandırdık."

Bugün BİM, A101, Migros, Carrefour, Metro marketleriyle görüştüğünü ifade eden Pakdemirli, "Bu marketler milli duruş sergilediler. Sene başına kadar yani yeni yıla kadar ekmeğin fiyatını artırmayacaklarını açıkladılar. Ben de bunu memnuniyetle karşıladım." diye konuştu.

Pakdemirli, "Fakirin fukaranın ekmeğini fırsat bilip bunu bir şekilde kullanmaya çalışan fırsatçılara sesleniyorum, vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz. Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok." değerlendirmesinde bulundu. 

Bakan Pakdemirli, yaşanan süreçte milli duruş sergileyen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 16:10
  1. Bekir Pakdemirli
  2. Ekmek zammı
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı
  4. BİM
  5. A101
  6. Migros
  7. Carrefour
  8. Metro

YORUM YAZ

  • günay günay 1 sa önce
    Şanlıurfa da zam geldi sayın Bakanım, haberiniz yok galiba...
  • Mustafa MankaloğluMustafa Mankaloğlu1 sa önce
    Atı alan üsküdarı geçti.İstanbul lu fırıncılar iki üç ay evvelden zammı yaptı Ortaköy de 1.25 tl lik ekmek 1.50 Tl oldu.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Lise 4. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
  1. Lise 4. nakil yerleştirme sonuçları ne..
  2. 3'lü zirve sonrası Trump'ın Suriye..
  3. MEB 4. nakil sonuçları açıklandı mı?
  4. Narsist çocuk yetiştirmemek için...
  5. Apartman yöneticisinin iddiası üzerine..
  6. Bilgisayar karşısında çalışanlar bu..
  7. İstanbul'da geniş çaplı 'Kurt Kapanı..
  8. KPSS davasında 5 FETÖ'cüye hapis cezası
  9. Türk gemisi Yunanistan'da karaya oturdu
  10. Özel okul teşvik sonuçları açıklandı!..
  11. Sinüzitten korunmak için neler..
  12. Dünya tarihi zirveye kilitlenmişken..
  13. CHP MYK sonrası, ittifak açıklaması!..
  14. Büyük Set Resifi'ni robotlar koruyacak
  15. YTB'den yurt dışında yaşayan gençlere..
  16. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci depremi
  17. Terörden hüküm giydi, "demokrasi" dedi!
  18. Süper Lig ekibinden açıklama: Aykut..
  19. DGS görsel sanatlar ve görsel iletişim..
  20. Afganistan'da polis karakolu hedef..
Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20