Bakan Pakdemirli'den dikkat çeken THK açıklaması! Çarçur edilen miktarı açıkladı

CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın konuğu olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 130 milyon Euro'nun nasıl savrulduğunu anlattı.

Ahmet Hakan'ın "Türk Hava Kurumu ile sizin bir sorununuz var mı" sorusuna değinen Bakan Pakdemirli "Benim THK ile bir sorunum yok, olamaz da." dedi. Aktif bir pilot olduğunu ve 30 yıl önce de pilot lisansını Türk Hava Kurumu'ndan aldığını anlatan Pakdemirli THK tesislerinde çocukluğunu geçtiğini belirterek " Türk Hava Kurumu ile ne benim ne de kurumumun bir kavgası olamaz." dedi. Kamuda iki kurum bulunduğunu bunlardan birinin Sağlık Bakanlığı, diğerinin de Tarım ve Orman Bakanlığı olduğunu anlatan Pakdemirli Türk Hava Kurumu'nun hizmet verdiğini ve tedarikçilik yaptığı kurumlardan biri olduğunu belirterek Türk Hava Kurumu hizmet talep eden kurumların ihalelerine girerek ihaleyi alması halinde hizmet verdiğini anlattı.

Türk Hava Kurumu'nun Atatürk'ün kurduğu bir kurum olması dolayısı ile kamuda farklı algılandığını elindeki envanterine bakılarak da faydalanılmaya çalışıldığını uzun bir dönem de kendi bakanlığı tarafından para karşılığı hizmet alındığını söyleyen Pakdemirli "Türk Hava Kurumu'nun başındaki kişiler maalesef finansal olarak kurumu zaafiyete uğratmışlardır. Şu anda da kurumun başında bir kayyum var. Kayyum da burayı derleyip toplamaya çalışıyor. Tüm bunlardan bağımsız olarak THK ile bakanlığımız arasındaki ilişki devam ediyor. biz eski ayakkabıları çıkardık yeni ayakkabıları giydik. Eski ayakkabılardan da maksadımız şu biz THK'ya bakanlık olarak 130 milyon euro kiralama parası verdik. Her sene Orman İdaresi, kuruma uçakları kiralıyoruz ama istediğimiz performansı vermiyor, siz bunları yenileme cihetine gidin demiş. Siz bunların bakımlarını eksik yapıyorsunuz, bakımlarını yaptırın demişler, ne yenilenmiş ne de bakımları yaptırılmış." dedi.

2020 model uçağın kaza kırım geçirmesi konusuna da değinen Pakdemirli daha sonra, 1960 ile en sonuncusu 1980 model arasında olan uçak başına asgari 24 ile 60 milyon dolar bakım parası gerektiği ve uçaklar için neler yapılmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.