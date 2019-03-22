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Bakan Pakdemirli'den destek ödemesi müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılın malak, anaç manda, manda yavru ve sürü yöneticisi desteklemelerinin yarın (Cuma) saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini belirtti.

22 Mart 2019 Cuma 06:24
Bakan Pakdemirli'den destek ödemesi müjdesi

Pakdemirli, Adıyaman Ziraat Odası'nda tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılı malak desteklemelerinin yetiştiricilere Cuma günü saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini belirtti.

Bu çerçevede 8 bin 569 yetiştiricinin 31 bin 207 baş malağı için 8 milyon lira destek ödeneceğini dile getiren Pakdemirli, tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.
Pakdemirli, anaç manda desteği ödemelerinin de cuma günü başlayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"2018 yılı anaç manda desteklemeleri, yetiştiricilerimize yarın (cuma) saat 18.00'den sonra tek seferde ödenecektir. 2018 yılı anaç manda desteklemeleri çerçevesinde 10 bin 797 yetiştiricimizin 68 bin 150 baş anaç mandasına 18 milyon lira destek ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. Çoban istihdamı destek ödemeleri de yarın (cuma) başlıyor. 2018 yılı sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteklemeleri işletmelerimize yarın (cuma) saat 18.00'den sonra tek seferde ödenmeye başlanacaktır. 2018 yılı sürü yöneticisi istihdamı desteklemeleri çerçevesinde 7 bin 23 işletmemize çoban istihdamına katkıda bulunmak maksadıyla 35 milyon lira destek ödenecek. Tüm işletmelerimize hayırlı olsun."

Manda yavru destek ödemelerinin de diğer ödemelerle aynı gün ve saatte başlanacağını belirten Pakdemirli, 8 bin 569 yetiştiricinin 31 bin 207 baş malağına 8 milyon lira destek ödeneceğini sözlerine ekledi.

Yerli tütün üreticisine destek açıklaması

Pakdemirli, Adıyaman'daki ziyaretleri kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de Adıyaman'ın en önemli tütün üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bölgenin önemli ürünlerinden bir tanesi olan sarmalık tütününün kıyılmış vaziyette satışıyla ilgili yasal mevzuat zaten tamamlanmıştı. Bunların alt mevzuatı, yönetmelikler kısmı hızlı bir şekilde yapılacak. Biz gerekli aksiyonu alacağız ama önümüzdeki dönemde benim için çok çok önemli olan, Türkiye'deki sigara fabrikalarının çok daha fazla oranda yerli tütünü sigaraların içerisinde buluşturma zorunluluğu, inşallah bu konuda çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde adım atıyor olacağız. Adıyaman çok önemli bir tütün merkezi ama bundan sonra daha da fazla katma değer elde edeceği bir şekilde üreticimize destek olmak anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, Türkiye Petrolleri Cendere Konukevi bahçesine fidan dikti.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin ziyaretleriTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adıyaman'da esnafı ziyaret etti. Pakdemirli, 2018 yılın malak, anaç manda, manda yavru ve sürü yöneticisi desteklemelerinin yarın saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini belirtti.daha fazla video için

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 06:24
  1. Adıyaman
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