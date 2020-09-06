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Gündem Bakan Pakdemirli'den çarpıcı açıklama: Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı!
Gündem

Bakan Pakdemirli'den çarpıcı açıklama: Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı. Bunun 13 tanesi kontrol altında, 8 tanesi tamamen söndü, 3'ü devam ediyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 22:50:00 -
Bakan Pakdemirli'den çarpıcı açıklama: Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Bekir Pakdemirli bugün tüm Türkiye'de 24 tane yangın çıktığını söyledi. 

Yangınların 13 tanesinin kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, 8 tanesinin tamamen söndürüldüğünü ifade ederken 3 tanesinin ise devam ettiğini kaydetti.

Can kaybının olmadını belirten Bakan Pakdemirli şu ifadelerde bulundu:

"Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı. Bunun 13 tanesi kontrol altında, 8 tanesi tamamen söndü, 3'ü devam ediyor. Öncelikle can kaybımızın olmadığını söyleyelim. Yaylacık ve Kisecik mahallelerinde birer samanlık bir miktar zarar gördü. Bunlara da müdahale edildi. Bir mahallemizin de özellikle uç kısımlarıyla ilgili tedbiren bir tahliye gerçekleşti"

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Yorumlar

Ali

Yakanları yakın... Daha yangın çıkmaz
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Onuncu köy

DERHAL VE EN GEÇ BİR HAFTA İÇİNDE **İDAM"" CEZASI NI ÇIKARTIN SAYIN C.BAŞKANIM SAYIN MİLLETVKİLLERİ...!!!
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