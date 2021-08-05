Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "126 kırsal alanda yangınlara müdahale yapılıyor. Pazar günü rüzgarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Bildiğiniz üzere yangınlar ile ilgili çalışmalar ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı. Termik santralde çok önemli bir hasar olmadı. Hava söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yanan yerler tekrar ağaçlandırılacak. Geleceğe Nefes Kampanyasıyla 252 milyon fidanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz. Ağaçlandırma konusunda Avrupa'da ilk sıradayız. 4 Ağustos'tan sonra 16 uçak, 56 helikopter, 850 arazöz ve su tankeriyle de etkin müdahalemize devam ediyoruz." dedi.