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Aktüel Bakan Pakdemirli ve Özkan, Denizlili muhtarlarla video konferansla görüştü
Aktüel

Bakan Pakdemirli ve Özkan, Denizlili muhtarlarla video konferansla görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-30 19:26:52 -
Bakan Pakdemirli ve Özkan, Denizlili muhtarlarla video konferansla görüştü

DENİZLİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki muhtarlarla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti Denizli Milletvekili Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, Acıpayamlı muhtarlarla görüntülü görüşerek onların talep ve isteklerini dinlendiklerini kaydetti.

Görüşmeye Bakan Pakdemirli'nin de misafir olarak katıldığını belirten Özkan, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Özkan, Bakan Pakdemirli'nin de muhtarlara hitaben, "Meclise gelmişken değerli hemşehrim ve kardeşime uğramak istedim. O sırada sizlerle birlikte olmak sürpriziyle karşılaştım. İşlerinizde başarılar dilerim. İnşallah daha iyi hizmet etmek yolunda çalışmaları birlikte yapıyoruz." ifadelerini kullandığını aktardı.

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