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Ekonomi

Bakan Pakdemirli: TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon lira ödeme yaptık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisine ürün veren üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:28:00 -
Bakan Pakdemirli: TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon lira ödeme yaptık

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hububat hasadıyla alıma başlayan TMO'nun, lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin, diğer teslimatların bedelini ise en geç 10 günde ödediğine dikkati çekti.

Bakan Pakdemirli, "Bugün itibarıyla TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon lira ödeme yaptık." ifadesini kullandı.

 

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