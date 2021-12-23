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Ekonomi Bakan Pakdemirli, tarım sigortalarına ilişkin detayları paylaştı
Ekonomi

Bakan Pakdemirli, tarım sigortalarına ilişkin detayları paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2022 yılı için Tarım Sigortalarına ilişkin detayları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 18:20:00 -
Bakan Pakdemirli, tarım sigortalarına ilişkin detayları paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2022 yılı için Tarım Sigortaları Havuzu teminat kapsamının genişletildiğini ve prim oranlarında indirim sağlandığını belirterek, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortaları prim fiyatlarında yüzde 16, su ürünleri hayat sigortaları prim fiyatlarında yüzde 12 indirim yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Twitter hesabından, tarım sigortalarına ilişkin detayları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2022 yılı için Tarım Sigortaları Havuzu teminat kapsamının genişletildiğini ve prim oranlarında indirim sağlandığını belirten Pakdemirli, kararın üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Pakdemirli, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortaları prim fiyatlarında yüzde 16, su ürünleri hayat sigortaları prim fiyatlarında yüzde 12, dolu riski tarife fiyatlarında; buğday, mısır, nohut, mandalina gibi seçili ürünlerde yüzde 5'ten yüzde 15'e varan oranlarda indirim yapılmıştır. Şeker pancarı, kabak (çerezlik) ve sebzelerde (domates, biber, patlıcan) don riski teminat altın alınmıştır. Ayrıca 2022 yılına mahsus olmak üzere Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda eşik verim değeri yüzde 70'ten yüzde 80'e çıkarılırken toplam prim üzerinden verilen devlet prim desteği oranı ise yüzde 60'tan yüzde 70'e çıkarılmıştır. Destek bizden üretmek sizden."

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