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Bakan Pakdemirli, Rus yangın söndürme uçaklarını inceleyecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus üretimi yangın söndürme uçaklarını yerinde incelemek üzere Rusya’ya gidiyor.

08 Eylül 2019 Pazar 20:43
Bakan Pakdemirli, Rus yangın söndürme uçaklarını inceleyecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus üretimi yangın söndürme uçaklarını yerinde incelemek üzere Rusya’ya gidiyor.


Orman yangınlarıyla havadan mücadele kapsamında etkin rol üstlenen amfibik uçak hava gücünün Tarım ve Orman bakanlığı bünyesinde oluşturulmasının hem ülke ormanlarının hem de Akdeniz havzası ve komşu ülkelerde yapılacak hava desteği kapsamındaki operasyonlar için büyük önem arz ediyor. Bu uçakların yüksek tonajda su atma ve hızlı intikal etme kabiliyetleri ile yangın ile mücadelede etkin rol oynuyor.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uzun süredir amfibik hava gücünü oluşturmak yönünde çalışmalar ve incelemeler sürdürülüyor. Yürütülen çalışma ve incelemelerde halen 3 ülkenin (Kanada, Rusya ve Japonya) ürettiği amfibik uçakların kendi ülkelerinde ve dünya genelinde kullanılıyor. Kanada yapımı CL415 serisi uçakların sadece yangın söndürme maksatlı ve 6 ton su atma özelliğine sahip olduğu ve genelde ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından tercih ediliyor. Rusya üretimi BE-200 serisi amfibik uçağın çok maksatlı (arama kurtarma, havadan keşif ve gözetleme, personel malzeme nakli ve yangın söndürme) üretiliyor, yangın söndürme modelinin 12 ton su atma özelliğine sahip ve Rusya, Portekiz ve Azerbaycan ülkeleri tarafından kullanılıyor. Ayrıca 2 adet turbojet motoru ve kabin basıncı ile teçhiz edildiğinden yüksek sürat ve yüksek irtifadan intikallerin yapılabildiği, ancak alçak uçuş manevralarının yüksek süratten dolayı kısıtlandığı, Japonya üretimi US-2 Shinmaywa uçağının ise BE-200 gibi çok maksatlı üretildiği kaydedildi.


Bu uçaklardan Japon üretimi US-2 ile Kanada üretimi CL 415 serisi uçaklar teknik uzmanlarca yerinde değerlendirilirken, diğer taraftan uzun süredir teknik özellikleri incelenen ve üretici firma ile irtibat içerisinde olunan Rus yapımı BE-200 serisi amfibik uçağın çok maksatlı üretildiği belirtildi. Rus uçağının yangın söndürme modelinin 12 ton su atma özelliğine sahip olduğu, Portekiz ve Azerbaycan tarafından kullanıldığı, ayrıca 2 adet turbojet motoru ve kabin basıncı ile teçhiz edildiği gibi özellikleri açısından değerlendirilen yangın söndürme uçaklarının incelenmesi için yerinde test ve gösteri uçuşu yapılacak.


Tarım ve Orman bakanı Bekir Pakdemirli, beraberinde Savunma Sanayi Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü uygulayıcı ekiplerinden oluşan bir heyet ile Rusya’nın Taganrog Şehrinde Beriev Firmasının tesislerinde inceleme ve test uçuşu gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 20:43
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