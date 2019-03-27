Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Yerli traktör hazır, mazot derdi bitecek

Manisa programı kapsamında Salihli'den Alaşehir'e geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Cumhur İttifakı'nın düzenlediği mitinge katıldı.Burada yaptığı konuşmada, Alaşehirlilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, "Darbeyle ya da başka bir şeyle yapamadıklarını ekonomiyle yapmaya çalışıyorlar." diyerek, "Ama bilmiyorlar, bu millet aç ve susuz kalabilir ama gönderinde başka bir bayrak dalgalanmasına müsaade etmez. Bu sebepten bu seçimlerde 24 Haziran'da verdiğiniz tasdiki tekrar istiyoruz." ifadelerini kullandı.

''Çiftçilerimizin mazot derdi bitecek''

Merkezi hükümetle yerel yönetim arasındaki uyumun önemine dikkati çeken Pakdemirli, Alaşehir'e tarıma dayalı organize sera bölgesi kuracaklarını, üzüm üreticilerini Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla yaptıkları alımlarla destekleyeceklerini, bölgeye gölet ve sulama tesisleri inşa edeceklerini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yerli elektrikli traktör konusunda çalışmaları tamamladıklarını ve prototipi hazırladıklarını aktararak, "Yerli ve milli traktörümüz günlük 7 liralık şarjla akşama kadar 8 saat çalışacak. Prototiplerimiz seri üretime hazır. Onlar konuşur, biz yaparız. Son derece ekonomik olacak yerli traktörümüz, çiftçilerimizin mazot derdi bitecek. İnşallah seri üretime başlayalım, üretimden çıkan ilk traktörü Alaşehir'de birlikte deneriz." ifadelerini kullandı.