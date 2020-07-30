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Ekonomi

Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatlarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mısır alım fiyatını açıkladı. Pakdemirli açıklamasında, "Geçen yıl 1150 lira olan fiyatı bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirledik" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 16:45:00 -
Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatlarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl 1150 lira olan mısır alım fiyatını, bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi olarak buğday, arpa, nohut, mercimek ve fındıkta olduğu gibi mısırda da hasat öncesi alım fiyatlarını belirlediklerini belirtti.

Bakan Pakdemirli, "Akdeniz, Güneydoğu, İç Anadolu ve Ege Bölgesinde önemli bir tarımsal ürün olan, yaklaşık 300 bin üretici tarafından üretilen ve bugünlerde hasadı başlayacak mısırda alım fiyatlarını açıklıyoruz. Geçen yıl 1150 lira olan fiyatı bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirledik. Bütün üreticilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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