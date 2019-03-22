Bakan Pakdemirli: "Manisa üzümü coğrafi işaret aldı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Manisa üzümü ile ilgili coğrafi işaret alınmıştır. Bunu da buradan hem Manisalılarımıza hem de Akhisarlılarımıza ve tüm kamuoyumuza müjdelemek istiyorum" dedi.

Bakan Pakdemirli, Manisa’nın Akhisar ilçesinde Tahir Ün Caddesi üzerinde bulunan esnafı ve ardından Akhisar Ziraat Odasını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, “Gerçekten Manisa’dan hatta bizim kendi topraklarımızdan birinin Bakan olması büyük bir şanstır. Akhisar’da sabahtan buyana yaptığımız ziyaretlerde kendisinden güzel havadisler aldık. Özellikle Zeytinliova Mahallesi ziyaretimizde edindiğim bilgiler ışığında üreticilerimizin sizden beklentileri var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa çekirdeksiz üzümünün Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendiğini, ürünün bundan sonra "Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzüm" olarak anılacağını müjdeledi. Akhisar’da olmaktan dolayı mutlu hissettiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Çiftçilerimizden ilgili beklentileri aldık. Bunları bir çalışalım, biraz matematiğini yapalım, inşallah hallederiz diye düşünüyorum. Zeytin üreticisi bizim için önemli. Tüm üreticilerimiz önemli ama zeytin üreticimiz özellikle bizim için önemli" dedi.

Manisa sultani çekirdeksiz üzümünün coğrafi işaret olarak tescillenmesiyle ilgili çalışmaların tamamlandığını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Manisa üzümüyle ilgili coğrafi işaret alınmıştır. Bunu da buradan hem Manisalılarımıza hem de Akhisarlılarımıza ve tüm kamuoyumuza müjdelemek istiyorum. Artık bundan sonra sadece üzüm diyarı Manisa üzümü olarak coğrafi işaretimiz alınmıştır. Manisa’mıza, Akhisar’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Katkı koyan tüm arkadaşlarımıza bu konuda teşekkür ediyorum ve değerli milletvekillerimize, başkanımıza, herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, coğrafi işaret tescil belgesini Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap’a verdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli’nin de eşlik ettiği ziyarette, ev sahibi Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa günün anısına Bakan Pakdemirli’ye zeytin ve zeytinyağlarından oluşan bir şilt hediye etti.

Bakan Pakdemirli ve ekibi basına kapalı yapılan kısa toplantının ardından Gölmarmara ilçesine hareket etmek için Akhisar’da ayrıldı.