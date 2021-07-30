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Gündem Bakan Pakdemirli link paylaştı! 'Yanan ağaçların yerine dikilecek fidanlara adınızı verin' çağrısı
Gündem

Bakan Pakdemirli link paylaştı! 'Yanan ağaçların yerine dikilecek fidanlara adınızı verin' çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan ağaçların her birinin yerine misliyle dikilecek fidanların sahiplenilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 21:14:00 -
Bakan Pakdemirli link paylaştı! 'Yanan ağaçların yerine dikilecek fidanlara adınızı verin' çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan ağaçların her birinin yerine misliyle dikilecek fidanların sahiplenilmesini istedi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yanan ağaçların yerine misliyle fidan dikileceğini bildirdi.

Bakan, Pakdemirli paylaşımında şunları kaydetti:

"Canımız yandı. Nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun. 'http://GelecegeNefes.com' adresine gelerek yanan ağaçlarımızın her birinin yerine misliyle dikeceğimiz fidanlarımıza adınızı vererek sahiplenin. Geleceğe nefes olalım."

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