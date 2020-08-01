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Aktüel

Bakan Pakdemirli, İzmir ve Manisa'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 11:36:51 -
Bakan Pakdemirli, İzmir ve Manisa'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir ve Manisa'da çıkan orman yangınlarının dün gece kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, dün gün içinde İzmir'in Seferihisar ilçesinde askeri tatbikatı sahası içindeki otluk alan ile Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktığını belirtti.

Her iki yangının dün saat 21.00 itibarıyla kısmen kontrol altına alındığını kaydeden Pakdemirli, "İzmir Seferihisar yangını 22.30 ve Manisa Turgutlu'da çıkan yangın saat 22.50'de kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.





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