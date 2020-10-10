  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi
Aktüel

Bakan Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi

Yeniakit Publisher
2020-10-10 17:48:05 -
Bakan Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi

HATAY (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine yayılan orman yangınını havadan inceledi.

Bakan Pakdemirli, yanan alanlarda incelemede bulunmak üzere Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'ndan helikoptere binen Pakdemirli, yanan bölgelerle söndürme ve soğutma çalışması yapılan alanları inceledi.

Pakdemirli, daha sonra helikopterin iniş yaptığı Arsuz'daki Karahüseyinli İlkokulu bahçesinde kendisini bekleyen yetkililerden bilgi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li analist: Saldırabilirler, o ülkeye F-35 kiralayın
Dünya

ABD'li analist: Saldırabilirler, o ülkeye F-35 kiralayın

The National Interest yazarı Stephen Bryen, Çin Hava Kuvvetleri'nin muhtemel saldırıları karşısında ABD'nin Tayvan'a F-35 savaş uçaklarını k..
Ateşkes sonrası ilan ettiler! Ermenistan'dan büyük kalleşlik
Dünya

Ateşkes sonrası ilan ettiler! Ermenistan'dan büyük kalleşlik

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen toplantı sonrası ateşkes kararı çıksa da Ermenistan kalleş saldırılarına devam ediyor. Azerba..
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yaman kimdir?
Biyografi

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yaman kimdir?

Engin Benli kimdir? Engin Benli, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde Yaman rolünü üstleniyor. İzlenme rekorları kıran Diriliş Ert..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay