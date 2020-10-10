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Aktüel Bakan Pakdemirli: (Hatay'daki orman yangını) "Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında."
Aktüel

Bakan Pakdemirli: (Hatay'daki orman yangını) "Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında."

Yeniakit Publisher
2020-10-10 19:11:29 -
Bakan Pakdemirli: (Hatay'daki orman yangını) "Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında."
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