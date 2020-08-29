Bakan Pakdemirli, Giresun'da incelemelerde bulundu

GİRESUN AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da sel ve taşkın nedeniyle zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelanın etkili olduğu bölgeleri karadan ve havadan inceledi.

Pakdemirli, ilk olarak Tirebolu'ya bağlı Kuluncak, Sarıyer, Fırınlı, Düzçukur ve Boncukçukur köylerinde incelemelerde bulunarak, burada zarar gören yerlerle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli, köydeki vatandaşlarla da görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.



Daha sonra Görele ilçesine geçen Pakdemirli, burada belediyeye ziyaret gerçekleştirerek yetkililerden Meclis salonunda brifing aldı.

İlçe merkezinde esnafı da ziyaret eden Pakdemirli, sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pakdemirli, ilçe stadında kendisini karşılayan Görele Belediyesi Kadınlar Hentbol Takımı'na başarılar dileyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.







