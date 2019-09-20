Bakan Pakdemirli duyurdu: Pendik'deki orman yangını terör bağlantılı

İstanbul'un Pendik ilçesinde Aydos Ormanında dün akşam saatlerinde meydana gelen yangın ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polis, zanlıya güvenlik kameraları incelemesi sonucunda ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Pendik'de Aydos Ormanını ateşe veren kişinin terör bağlantılı olduğunu açıkladı.

Aydos Ormanında dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere ilk önce orman ekipleri, ardından itfaiye müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, polis kundaklama sonucu yangının çıktığı ihtimali üzerinde durarak inceleme başlattı.

Ormanı kundakladığı anlar kamerada

Bugün de orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı. Yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin yangının çıktığı bölgede bulunduğu, alevlerin yükselmesinin ardından oradan uzaklaştığı görülüyor.

3 dönümlük alan yandı

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü.

Kundakçının terör bağlantısı kesinleşti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik'deki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüphelinin, terör bağlantısının bulunduğunu belirterek, "Burada orman yangınlarıyla terörün ilintisini de tamamen ortaya çıkarmış oluyoruz" dedi.