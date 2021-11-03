Bakan Pakdemirli duyurdu! Marmara Denizi'ni midyeler temizleyecek

Marmara Denizi kirlilikten midye ile temizlenecek... Projeyi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nda konuşan Pakdemirli, "Marmara Denizi'ne İstanbul kıyılarından 40 bin levrek, 3 bin kalkan, 75 bin midye bırakıldı, bırakılmaya da devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Mevcut ve kısa zaman içinde hayata geçirilecek projelerle Marmara Denizi'nin 45 bin ton yıllık midye üretim kapasitesine ulaşacağını kaydeden Pakdemirli, "Bu kapsamda bir nevi biyolojik su arıtma sistemi kuruyoruz. Böylece saatte 22,5 milyar litre su, midyeler tarafından filtre edilerek temizlenecektir." dedi.

Müsilajla mücadeleye ilişkin de bilgi veren Pakdemirli, Marmara Denizi'nde oluşan kirlilik yükü ve iklim değişikliğinin de etkisiyle 2007'de kısa süre görülen müsilajın daha uzun ve görülür şekilde tekrarlandığını ifade etti.

Pakdemirli, yapılan çalışmaların, müsilaja sadece Türkiye'den kaynaklanan kirliliğin değil, Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler ve Tuna Nehri yoluyla gelen kirliliğin de neden olduğu sonucunu ortaya çıkardığını söyledi.

Pakdemirli, müsilaj probleminin çözülmesi için paydaşlar, bilim insanları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 22 maddelik Marmara Denizi Müsilaj Eylem Planı oluşturulduğunu anımsatarak, Bakanlığının sorumluluğunda yürütülen 5, iş birliğiyle gerçekleştirilecek 6 eylem bulunduğunu belirtti.

"Balık yenilebilir mi?"

Sunumunda eylem planını yeniden aktaran Pakdemirli, "Balık yenilebilir mi?" sorusuna "7 il, 23 bölgede il müdürlüklerimizce balık numuneleri alınarak Bakanlığımızın akredite olmuş laboratuvarlarında analiz edildi. Analiz sonuçları, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği mevzuatımıza uygun bulunmuştur" cevabını verdi.

Bekir Pakdemirli, çift kabuklu yumuşakça üretim alanlarında yapılan izleme çalışmaları sonuçlarına göre de alan sınıflandırma kriterlerine aykırı bir durum tespit edilmediğini bildirdi.

Müsilaj eylem planı kapsamında Çanakkale ilinde mercan resiflerinin bulunduğu alanları balıkçılık koruma alanı olarak belirlediklerini anlatan Pakdemirli, "Marmara Denizi'nden avcılık yoluyla elde edilen ve dökme olarak adlandırılan küçük balıkların avlanmasını ve balık unu yağı fabrikalarına nakledilmesini yasakladık. Marmara Denizi'nde 2021 yılında şimdiye kadar 25 bin denetim yaparak 66 gemiye el koyduk. Geçen yıl ile birlikte Marmara’da el konulan gemi sayısı 168 oldu." dedi.