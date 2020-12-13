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Ekonomi Bakan Pakdemirli: "Çiğ süt tavsiye fiyatına litre başına 30 kuruş destek verilecek"
Ekonomi

Bakan Pakdemirli: "Çiğ süt tavsiye fiyatına litre başına 30 kuruş destek verilecek"

"ESK, üreticilerin mağduriyetini gidermek için pazartesiden itibaren ithal ve yerli menşeili karkas alım fiyatını artırıyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-13 13:14:29 -
Bakan Pakdemirli: "Çiğ süt tavsiye fiyatına litre başına 30 kuruş destek verilecek"

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ocak-Nisan 2021 için geçerli litresi 2,80 lira olan çiğ süt tavsiye fiyatına, Bakanlıkça litre başına 30 kuruş destek verileceğini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan çiğ süt tavsiye satış fiyatına verilecek desteği duyurdu.

Pakdemirli, "Ulusal Süt Konseyi 2021 Ocak - Nisan ayları için geçerli çiğ süt tavsiye satış fiyatını 2,80 lira/litre olarak açıklamıştır. Bakanlığımızca da aynı dönemde çiğ süt desteği 30 kuruş olarak uygulanacaktır. Böylece açıklanan bu çiğ süt tavsiye satış fiyatı ve 30 kuruş çiğ süt desteği ile paritenin 1,30’un üzerinde kalmasını sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, piyasalardaki karkas alım fiyatlarının üreticilerin büyükbaş hayvan üretim maliyetlerinin altında seyrettiğini belirten Pakdemirli, "Et ve Süt Kurumu, üreticilerin mağduriyetini gidermek için 14 Aralık 2020 Pazartesi günü itibarıyla karkas alım fiyatlarını artırdı. Buna göre, ithal menşeili karkas alım fiyatı 33 kg/liradan 35 kg/liraya; yerli menşeili karkas alım fiyatı 34 kg/TL’den 36 kg/TL’ye çıkarıldı." açıklamasında bulundu.

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