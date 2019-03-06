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Bakan Pakdemirli, “Çiftçilerin birlikte hareket etmeleri artık bir tercih meselesi değil”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Üretimin tüm aşamalarında etkinliğin artması için tarım sektörüne emek veren çiftçilerin birlikte hareket etmeleri artık bir tercih meselesi değil, bir gereklilik, hatta bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır” dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:44
Bakan Pakdemirli, “Çiftçilerin birlikte hareket etmeleri artık bir tercih meselesi değil”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Üretimin tüm aşamalarında etkinliğin artması için tarım sektörüne emek veren çiftçilerin birlikte hareket etmeleri artık bir tercih meselesi değil, bir gereklilik, hatta bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır” dedi.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde” programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kooperatif bilincinin önemine değindi. Türk kültürünün birlik ve beraberlik üzerine kurulmuş bir kültür olduğu için kooperatifçiliğin genlerini hâlihazırda taşıdığını söyleyen Bakan Pakdemirli, buğun yapılması gerekenin bunu geliştirmek ve genişletmek olduğunun altını çizdi.


Buluşmayı, büyük bir ailenin ‘kavuşması’ olarak nitelendiren Pakdemirli, "Gelişmiş, müreffeh, sosyal ülke olma yolunda; örgütlü toplum olma bilinciyle, işbirliği ve dayanışma içerisinde, her fırsatta bütün paydaşlarımızla bir araya geliyoruz. Sorumlu ve sorunları yerinde çözen bir anlayışla el ele, gönül gönüle; gece gündüz demeden, hep birlikte çalışıyoruz. Zira geldiğimiz noktada, asrın ve zamanın ruhunu okumanın, bilgiyi ürüne dönüştürebilmenin, teknolojiyi, üretim ve diğer süreçlerimize entegre edip, dünya pazarlarına açılmanın, ilerlemek ve büyümek yolundaki rolünü çok iyi biliyoruz. Malum olduğu üzere tarım ve gıda; geçmiş, bugün veya gelecek meselesi değil, yaşam meselesidir, yaşamın ta kendisiyle ilgilidir. Sağlıklı beslenme temel insani bir haktır. Bu bilinçle, insanlığa hizmet aşkıyla, hep birlikte mücadelemize devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde; her sektörde olduğu gibi, kendi sektörümüzde de, uluslararası rekabetin giderek arttığı bir dönemi idrak ediyoruz. Dolayısıyla üretimin tüm aşamalarında etkinliğin artması için tarım sektörüne emek veren çiftçilerin birlikte hareket etmeleri artık bir tercih meselesi değil, bir gereklilik, hatta bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Çiftçi örgütleri temel olarak kırsal toplumun hayat seviyesini iyileştirmede, kıt kaynaklara sahip olan üreticilerin verim ve gelirlerini artırmada, tarımsal faaliyetleri, düzenli bir biçimde geliştirmede ve yükseltmede, önemli araçlardan biri olup, bütün dünyada etkin bir biçimde varlık göstermektedir” diye konuştu.



"Bu öncülük görevi için, tüm Tarım Kredi ailesini tebrik ediyorum"


Dünyada 145 ülkede 1 milyarın üzerinde ortak ve müşteriye sahip 2,6 milyon kooperatif mevcut olduğunu, bu kooperatiflerin sahip oldukları toplam varlıkların değerinin ise 19,6 trilyon dolara denk olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Dünya genelinde kooperatiflerin yıllık geliri küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 4,3’üne eşittir ve 2,98 trilyon dolar civarındadır. 156 ülkeyi kapsayan veriye göre; dünya ölçeğinde tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak kooperatiflerde istihdam edilenlerin sayısı en az 279,4 milyon kişidir. Kooperatiflerde ya da kooperatiflerin faaliyet alanında istihdam edilenlerin sayısı, dünyada çalışan nüfusun yüzde 9,46’sı kadardır. Avrupa’da ise 141 milyonu aşan ortağa sahip 176 bin 461 kooperatif işletmesi mevcut. Hollanda’da her birey en az bir kooperatifin ortağı, Finlandiya’da nüfusun yüzde 85’i bir kooperatife ortak. Kooperatif sayısına göre en geniş sektörler, sanayi ve hizmetler; yıllık iş hacmine göre sıralama yapıldığında ilk sırada tarım sektörü var. Polonya’da her üç kişiden biri kooperatiflerin sahip olduğu evlerde yaşıyor. İtalya’da tarımsal gıda sektörünün yüzde 50’si kooperatifler tarafından yönetiliyor. Yani kısacası bir elin nesi, iki elin sesi var. Bir diğer deyişle, tek taştan duvar olmuyor. Başka bir deyişle de birlikten kuvvet doğuyor” şeklinde konuştu.


Türk kültürünün birlik ve beraberlik üzerine kurulmuş bir kültür olduğu için kooperatifçiliğin genlerini hâlihazırda zaten taşıdığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Bugün yapmamız gereken, bunu geliştirmek ve genişletmek olacaktır. Atalar boşuna dememiştir, ‘bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar.’ Türkiye’de kooperatifçilik konusunda Tarım Kredi Kooperatifleri tarihi bir öncülük göreviyle, geçmişimizdeki birlik beraberlik mirasımızı geleceğe taşıyor. Ben sizlerin nezdinde bu öncülük görevi için, tüm Tarım Kredi ailesini tebrik ediyorum. Bizlere her fırsatında birlik, beraberlik ve birlikte hareket etme mayasını aşılayan, çiftçimize, üreticimize ve bizlere vizyon kazandıran saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu noktada, dünyadaki başarı hikâyelerine yenilerini eklemek ve dünyanın en büyük 5 kooperatifinden birini de Türkiye’de oluşturmak hedefiyle, bakanlık olarak desteğimizi artırarak devam edeceğiz. Buradan özellikle bir konuya daha temas etmek istiyorum, çiftçimizin, üreticimizin sıkıntı ve dertlerini çok iyi biliyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sıkıntılarımızı aşacak azim ve programa sahibiz. İnşallah yakın gelecekte, çiftçimizin kazancını daha da artıracak icraatları hayata geçireceğiz. 2019 yılı çiftçimiz, üreticimiz, köylümüz açısından, çok daha bereketli bir yıl olacaktır. Devletimize, hükümetimize, Bakanlığımıza güvenin” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:44
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