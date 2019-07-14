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Bakan Pakdemirli, Çeşme’de hayalet ağlar için daldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Denizlerin terk edilmiş av araçlarından temizlenmesi projesi" kapsamında, İzmir’in Çeşme ilçesinde özel bir dalış gerçekleştirdi.

14 Temmuz 2019 Pazar 17:15
Bakan Pakdemirli, Çeşme’de hayalet ağlar için daldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Denizlerin terk edilmiş av araçlarından temizlenmesi projesi" kapsamında, İzmir’in Çeşme ilçesinde özel bir dalış gerçekleştirdi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yakından takip ettiği ve denizlerimizde sürdürülebilirlik noktasında büyük önem taşıyan proje kapsamında, Pakdemirli, Çeşme’de, Eşek Adası yakınlarında özel bir dalış gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli, uzman dalgıçlar eşliğinde dalarak, hayalet ağ çıkardığı dalışı, basın mensupları da kendilerine tahsis edilen özel teknelerle izledi.


Denize dalmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, "Bugün denizlerdeki av araçların temizlenmesi projesi kapsamında buradayız. Bu proje bizim Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzün projesi. Şimdilik tamamen devletimizin, bakanlığımızın imkanlarıyla gerçekleşiyor. Ama ilerleyen günlerde burada inşallah STK’larımız da olacak" dedi.



"Denizlerimizi çok verimli kullanmalıyız"


Denizlerimizin gelecek nesillerden emanet alındığını belirten Bakan Pakdemirli, "Bunun farkında olmamız gerekiyor. Her kaynağı olduğu gibi denizlerimizi de çok verimli kullanmamız lazım. Denizlerin altını su gibi görmemek lazım. Altta bir ekosistem, bitki örtüsü var. Bunları koruma anlamında her türlü çabayı ve gayreti sarf etmemiz lazım. Koruma kullanma dengesine riayet etmemiz lazım. Bugün itibariyle tüm dünyanın bir prolematiği olan bir durum söz konusu. Elimizde bir tane dünya var ama 7 dünya varmış gibi tüm dünya bunu harcıyor. Biz de bu işe bir katkı olsun diye başta ağların, sepetlerin ve diğer av gereçlerinin temizlenmesiyle ilgili bir kampanya başlattık" diye konuştu.



"100 metre ağ, yaklaşık 300 deniz canlısının ortadan kalkmasına sebep oluyor"


Hayalet ağlarla ilgili olarak 600 lokasyonda, 65 bin dekar alanın tarandığını açıklayan Pakdemirli, "Burada da 450 bin metrekare ağ tespit ettik ve bunları toparladık. 4 bin 500 adet de denizlerden sepet ve benzeri av araçları topladık. Şöyle izah edeyim 100 metre ağ yaklaşık 300 deniz canlısını, organizmasını ortadan kalkmasına sebep oluyor. Bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda 1,5 milyon deniz canlısını ve ekosistemi korumuş kollamış oluyoruz. Dünya’da da böyle bir durum söz konusu. Geçen yıl 650 bin ton ağ atılmış dünyada. Bunlar bir şekilde denize karıştı" diye ifade etti.



"Hayalet ağları pazar filesine dönüştürüyoruz"


Hayalet ağların Sıfır Atık Projesi kapsamında değerlendirildiğini de vurgulayan Pakdemirli, "Başta Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık projesi kapsamında da aslında biz bunu değerlendiriyoruz. Denizlerimizin temiz olması kaynakları düzgün kullanmamız, israf etmemiz ve gelecek nesillerden emanet aldığımız çevremizi daha iyi koruma anlamında değerli görüyoruz. Ben de arkadaşlarıma destek olmak ve kamuoyuna destek olmak adıyla uzun süredir dalmamıştım. Bulduğumuz ağları pazar filesine dönüştürüyoruz. O da bir sosyal sorumluluk projesi" diye belirtti.



"İnşallah milletimiz bir daha böyle bir illet ve zillet yaşamaz"


15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Pakdemirli, "Millete ait olan tankları, silahları çalıp bunları halka çeviren bir FETÖ çetesiyle karşı karşıya kaldık. İnşallah Rabbim vatanımıza milletimize böyle bir illet ve zilletle karşı karşıya getirmez. Demokrasi ne diyorsa biz orada varız. Demokrasi ne diyorsa, kim iktidara gelecekse gidecekse bunları hepsi sandıkta olacak. İnşallah milletimiz bir daha böyle bir illet ve zillet yaşamaz" diyerek sözlerini tamamladı.


Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamanın ardından, basın mensuplarına midye ikram etti.



Dalgıç giysileri ile dalarak hayalet ağ çıkardı


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha sonra Sahil Güvenlik botuna geçti. Pakdemirli, dalgıç giysileri ile dalarak denizin dibinden çıkardığı hayalet ağ çıkardı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan proje, ülkemizin deniz ve iç sularında unutulan veya terk edilen, halk arasında hayalet ağ olarak tabir edilen av araçlarının temizlenmesi amacı ile 2014 yılında uygulamaya konulmuştu.



Su altı canlıları için ciddi tehlike oluşturuyor


Denizlerimizde su ürünleri avcılığı sırasında kopan, kaybolan ve denize terk edilen av araçları, doğada çözünmeyerek bulundukları yerde pasif olarak avlanma faaliyetine devam etmenin yanında, canlıların barınma ve beslenmelerini olumsuz etkiliyor ve su ürünlerinin ekonomik değer kazanmadan yok olmasına neden oluyor. Bu durum, hem su altında yaşayan canlıların hem de diğer canlıların yaşamında ciddi boyutta tehlikeler oluşturuyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 17:15
  1. doğa

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