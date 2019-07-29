Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümün üreticisi, tüccarı, ihracatçısı olmak üzere tüm tarafları Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, "Çekirdeksiz kuru üzüm üreticisini mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Çekirdeksiz kuru üzümün üreticisi, tüccarı, ihracatçısı olmak üzere tüm tarafları Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) buluştu. Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Toplantıda söz alan ziraat odaları başkanları, üreticinin 2019-20 sezonu için kuru üzüm fiyat beklentisini 10 TL olarak dile getirdi.

"Üzüm üreticisini mağdur etmeyeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ege Bölgesi’nin önemli ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde 2019-20 sezonunda üreticinin mağdur olmasına izin vermeyeceklerini, üretici ve ihracatçıların taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arz edeceğini, üreticilere Kurban Bayramı sonrasında güzel mesajlar iletmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alacağı kuru üzümleri ihracatçıların TMO’dan geri almasını taahhüt etmelerini de isteyen Pakdemirli, “Kendim çekirdeksiz kuru üzüm üreticisiyim, geçmiş yıllarda ihracatını da yaptım. Sektörün sorunlarını bilen, içinizden gelen birisiyim. TMO’nun zarar etmeden, kuru üzüm sektöründe piyasa yapıcı olması için çalışacağız. TMO geçen yıl piyasaya girmeden sektörü regüle etti. 2 yıldır üretici kar ediyor, bu yılda zarar etmemesi için gerekeni yapacağız. Bu yıl TMO’nun piyasaya girmesi gerekirse kaç liradan piyasaya girmesi gerekir, ne kadar ürün alması gerekir bütün bunlar matematik. Bunu çalışıp gerekli adımları atarız. Üzüm fiyatını aşağı düşürmeyeceğimiz mesajını kamuoyu ile güçlü bir şekilde paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep de, üreticinin 10 TL fiyat beklentisinin makul olduğunu, kuru üzümde bu fiyat seviyesinin aşağısına inilmemesi için TMO’nun 20 bin ton kuru üzüm almasını istediklerini Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’a iletti.

2019-20 sezonunda rekoltenin yüksek olacağı beklentisi olduğunu bunun da fiyatlar üzerinde baskı yaptığının altını çizen Celep, “Toprak Mahsulleri Ofisi piyasadan 20 bin ton kuru üzüm alması halinde Türkiye’nin kuru üzüm ihracatından kazanacağı döviz miktarı en az 70-80 milyon dolar artacak. TMO’nun piyasada denge görevini görmesini istiyoruz” dedi.

"Üzüm ihracatçısı, üretici gibi düşünüyor”

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ise çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçılarının üretici gibi düşünüp hareket ettiğini bu nedenle Türkiye’nin çok şanslı olduğunun altını çizdi.

TMO olarak, ihtiyaç olması halinde; eksper, depo, bütçe olarak piyasaya girmek için hazırlıklarının tam olduğunu dile getiren Güldal, "Üzüm üreticilerimizin mağdur olmaması, tarımda sürdürülebilirliği sağlayan için her türlü altyapı hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. Tarım ve Orman Bakanı’nın talimat vermesi halinde piyasa girebilecek konumdayız" şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, borsa başkanları, ziraat odaları başkaları, Türkiye’nin kuru üzüm ihracatının yüzde 83’ünü gerçekleştiren üzüm ihracatçı firmalarının temsilcileri katıldı.