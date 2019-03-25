0553 313 94 23

Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde yaklaşık 3 hafta önce doğan altız kuzulara nazarlık takıp biberonla süt verdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 19:10
Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde yaklaşık 3 hafta önce doğan altız kuzulara nazarlık takıp biberonla süt verdi.


Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletmede ikiz, üçüz, dördüz ve beşiz kuzuların doğumunun ardından bir koyun altız yavruladı. Ankara Üniversitesi ve TİGEM işbirliği ile ıslahı gerçekleştirilen yerli Bafra ırkı koyun yetiştiriciliği yapılan işletmede bu sezonda oldukça yüksek seyreden doğumlar bakanlık yetkililerini de sevindirdi. TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece ile birlikte geldiği Amasya’da altız doğum yapan koyun ile yavrularına nazarlık takan Bakan Pakdemirli, ayrıca kuzuları biberonla verdiği sütle besledi. Bakan Pakdemirli, “Bafra ırkının ıslahı ile ilgili çalışmaları gördük. Onları yerinde denetledik. Buradan son derece iyi bir netice aldığımızı görmekteyim. Bu çiftliğimiz son derece verimli bir çiftlik. Önümüzdeki bu yıl içerisinde bu verimin de artacağına, çiftliğin cirosunun iki misline katlanacağını görüyoruz. Son derece talep gören bir ırkımız Bafra ırkı, hızlı bir şekilde de daha iyiye doğru daha iyi neticeleri alacağımız bir ırk” dedi.


Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil, Hasan Çilez ve Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile birlikte dolaştığı çiftlikte İşletme Müdürü Hüseyin Yılmaz’dan bilgi alan Pakdemirli, kenevir ekimine katılıp bazı makinelerin testlerini de inceledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 19:10
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mesut Özil de o kampanyaya katıldı!
    1. Mesut Özil de o kampanyaya katıldı!
    2. "Hepsi bu seçimde çıkacak neticeye..
    3. Alanyaspor’da Bursaspor maçı..
    4. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası:..
    5. Esed rejiminden Golan Tepeleri..
    6. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    7. "İşgal ve savaş politikaları..
    8. "ABD Arapların ana düşmanı oldu"
    9. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    10. BM'den "Golan Tepeleri'nin statüsü..
    11. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    12. Bakandan altız yavrulayan koyuna nazar..
    13. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    14. Rusya Dışişleri Bakanlığı: "(Trump'ın..
    15. Sivasspor'da, Kayserispor maçı..
    16. "AB, İsrail'in Golan Tepeleri..
    17. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    18. AB'den İsrail ve ABD'ye jet tepki:..
    19. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    20. Kuşadası’nda olta iğnesi yutan caretta..
    21. Türkiye-Moldova maçından notlar
    22. Kuşadası’nda Adalet Ormanı için fidan..
    23. Hırsızlık zanlısı kafede kahve içerken..
    24. Genelkurmay çatı davası
    25. Rusya Dışişleri Bakanlığı: "(ABD..
    26. Kalın'dan ABD ve İsrail'in saldırısına..
    27. BM'den Golan Tepeleri açıklaması!
    28. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Trump'ın..
    29. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
    30. Milli Eğitim Bakanı Selçuk Malkara’da..
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler