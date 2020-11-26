Bakan Pakdemirli açıkladı! İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekidle araştırılan "İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?" sorusuna cevap verdi.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları hakkında açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Barajlarda doluluk oranı yüzde 33 civarında. Hiç yağmur yağmasa bile İstanbul'un 3 aylık suyu var." dedi.

Koronavirüs salgını sürecinde ürün sıkıntısı yaşanmaması için gereken her türlü önlemi aldıklarını belirten Pakdemirli, "En kötü senaryoya göre hazırlığımızı yaptık. Gıda ile ilgili bir problem yaşamayız. 7 binin üzerinde görevli aralıksız denetim yapıyor. Yeni yasa ile cezaların da artırılmasını sağlayacağız. 755 bin vatandaş gıda israfını önleme kampanyasına destek verdi. Bitkisel üretimimiz yüzde 5 arttı, sıkıntı yaşamayız." ifadelerini kullandı.