Bakan Pakdemirli: 2019 kırsal kalkınma bütçesi 980 milyon lira

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı kırsal kalkınma bütçesinin 980 milyon lira olduğunu belirterek, "Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinin dezavantajlı bölgelerinde 45 ilçede ve 2 bin 162 köyde uygulanacak proje, 2023 hedeflerimize katkı sağlayacak önemli bir proje olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Tanıtım ve Açılış Töreni’ne katıldı. Orman Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Pakdemirli, "Çiftçinin, üreticinin başımızın üzerinde yer vardır" diyerek köylünün hem sosyal yaşam hem de üretim alanında zincirin en değerli noktasını temsil ettiğini söyledi. Türkiye’nin geleceğinin büyük oranda kırsal kalkınma ile mümkün olacağını değerlendiren Pakdemirli, kırsala yapılan yatırımın aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine yapılan bir yatırım olacağını aktardı.

AK Parti hükümetleri döneminde köklü ve süreklilik arz eden bir kırsal kalkınma programının uygulanmaya başlandığını kaydeden Pakdemirli, ilk kez bir kırsal kalkınma stratejisinin hazırlandığını belirtti. Bu strateji doğrultusunda kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projelerinin de uygulamaya konulduğunu ifade eden Pakdemirli, 2006 ve 2018 döneminde kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 10 bin 374 projenin hayata geçirildiği bilgisini verdi. Pakdemirli, bakanlık bütçesinden 2.7 milyar liranın hibe desteği olarak sağladığını dile getirdi.







"2019 kırsal kalkınma bütçesi 980 milyon lira"

2019 yılı kırsal kalkınma bütçesinin 980 milyon lira olduğunu belirten Pakdemirli, yeni bir projenin daha eklenmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti. Pakdemirli, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesinin; Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinin dezavantajlı bölgelerinde 45 ilçede ve 2 bin 162 köyde uygulanacağını açıkladı ve projenin 2023 hedeflerine katkı sağlayacak önemli bir proje olacağını vurguladı. Pakdemirli, "Adı geçen illerimiz kırsal kalkınmanın odak noktaları haline geleceklerdir. Proje finansmanının bir kısmı IFAD’dan sağlanan krediden karşılanmaktadır. IFAD ile bugüne kadar 8 projemizi tamamladık, 2 projemiz de devam etmektedir. Bugüne kadar toplam proje tutarı 800 milyon doları bulan bu projelerle, 1 buçuk milyon haneye ve 6 milyon kişiye ulaşarak kırsala hep birlikte katkı sağladık. IFAD ile birlikte ülkemiz Doğu Avrupa ve Orta Asya’da da daha güçlü olmuş olacak" şeklinde konuştu.







"Göçerlere yüzde 100 hibe desteği"

Projeye dair teknik bilgileri de aktaran Bakan Pakdemirli, projenin Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinin dezavantajlı bölgelerinde uygulanacak ve ilk aşamasında 30 bin kırsal haneye ulaşacağını söyledi. Pakdemirli, birinci aşama için proje bütçenin 52 buçuk milyon euro olacağını, ikinci aşamayla birlikte 2026 yılına kadar devam edecek olan projeye Çankırı ve Kahramanmaraş illerinin de dahil edileceği bilgisini verdi. Projenin toplam bütçesi ise 98 milyon euroya ulaşacak.

Pakdemirli, Toros dağlarında zorlu coğrafyada hayvancılıkla uğraşan göçerlere yüzde 100 hibe desteği verileceğinin de müjdesini verdi.

Düzenlenen törende Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü, IFAD Doğu Kuzey Afrika ve Orta Asya Bölge Direktörü Khalida Bouzar, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç da yer aldı.