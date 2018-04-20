Bakan Özlü açıkladı! İnternet sitesinden ilan edilecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Programdan yararlanmak üzere proje sunan KOBİ'ler için KOSGEB tarafından toplam 700 milyon liralık bütçe ayrıldı. Bunun 500 milyon lirası imalat sanayisi, 200 milyon lirası yazılım sektörü KOBİ'lerine verilecek" dedi.

KOSGEB'de büyük bir dönüşüm başladığına işaret eden Özlü, bu dönüşümün Türk ekonomisi ve sanayisinin, teknoloji odaklı dönüşümüyle uyumlu olduğunu, kurumda "katma değerli üretim ve teknoloji tabanlı girişimciliğe nitelikli destek" vizyonunun benimsendiğini söyledi.



Özlü, KOSGEB'in yeni yol haritasının "Bürokrasiden arındırılmış, etkin, verimli, çözüm ortağı bir yapılanma" anlayışıyla oluşturulduğunu belirterek, "Bundan sonra KOSGEB için 'daha az bürokrasi, daha nitelikli teşvik' prensibi ve ilkesi geçerli olacak. Bugüne kadar 1 milyondan fazla KOBİ'ye dokunan, yüz binlerce girişimciye umut olan KOSGEB, bundan sonra da KOBİ'lerimize çok daha verimli biçimde yol arkadaşlığı yapmaya devam edecek" diye konuştu.



Geçen yıl KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 8 alt kategoride proje çağrısı yayınladıklarını ve 8 bin 355 proje başvurusu aldıklarını anlatan Özlü, bunlardan 3 bin 12 projeye, 742 milyon lira destek sağladıklarını dile getirdi.



"DESTEK PROGRAMI ÜST LİMİTİ 1 MİLYON LİRA"



Özlü, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 Yılı Teklif Çağrısı'na çıktıklarını belirterek, "İllerimizin imalat sanayisi sektörlerini ayrıntılı biçimde analiz ettik. Her ilin, hangi imalat sektörlerinde rekabet avantajına sahip olduğunu belirledik. Örneğin, İstanbul'da giyim, metal ürünler, makine, kimya, elektronik sektörüne destek vereceğiz. Kayseri'de mobilya, metal ürünler, kauçuk ve plastik gibi sektörlere destek olacağız" ifadesini kullandı.



Programdan yararlanmak üzere proje sunan KOBİ'ler için KOSGEB tarafından toplam 700 milyon liralık bütçe ayrıldığını ve bunun 500 milyon lirasının imalat sanayisi, 200 milyon lirasının da yazılım sektörü KOBİ'lerine verileceğini aktaran Özlü, şöyle devam etti:



"Yazılım sektöründeki KOBİ'lerimiz için çok özel bir paragraf açıyoruz. Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları alanlarından herhangi birinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimize, toplam 200 milyon lira destek vereceğiz. Destek programının üst limiti 1 milyon lira olarak belirlendi. Projesi kabul edilen KOBİ'ler, 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere, destekten yararlanacak. Destek, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan personel, makine-teçhizat kalıp, hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödenecek. Sunulacak projeler en az 6 ay, en fazla 12 ay süreli olacak. Proje teklif çağrısı, 24 Nisan'da KOSGEB'in internet sitesinde ilan edilecek. Son başvuru tarihi 22 Haziran olacak. Başvurular ekim ayı sonunda sonuçlandırılacak ve ilan edilecek."



Destek programlarıyla Türkiye'nin yüksek teknoloji üretmesini, ürettiği teknolojiyi ihraç etmesini hedeflediklerini söyleyen Özlü, KOSGEB'in sunduğu destek ve teşvik mekanizmalarını, teknoloji üreten KOBİ'ler üzerinde yoğunlaştırdıklarını bildirdi. Özlü, KOBİ'leri yerli üretime teşvik ettiklerini, onların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklediklerini dile getirdi.



İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 20 seviyesine çıkarmak için bütün kaynaklarını seferber ettiklerini vurgulayan Özlü, "Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi Türkiye" hedefine, KOBİ'ler ve girişimcilerle birlikte yürüdüklerini belirtti.