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Siyaset Bakan Özhaseki'den imar affı çıkışı!
Siyaset

Bakan Özhaseki'den imar affı çıkışı!

Yeniakit Publisher
2023-08-27 10:09:00 -
Bakan Özhaseki'den imar affı çıkışı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, imar affı iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, bugünkü köşesinde, Çeşme, Antalya ve Bodrum gibi tatil yörelerinde yerel seçim öncesi imar affı beklentisiyle kaçak yapılara başlamayı düşündüğünü yazdı.

Yazısında, Türkiye'nin birçok bölgesinde imar affı söylentilerinin olduğunu ileri süren Çekirge, "Zaten belediyelerin mahkemelerden aldıkları yıkım kararları dosyalar halinde yığılmış durumda" diye yazdı.

Çekirge, konuyu Bakan Özhaseki'ye sordu.

Özhaseki, imar affı iddialarına ilişkin şunları söyledi:

İmar affı kesinlikle yok. Böyle bir beklentiyle iş yapanlar sakın yapmasınlar. Başlarına belayı satın almasınlar. Kesinlikle yıkılır...
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