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Gündem Bakan Özhaseki: Zor zamanlardan geçiyoruz
Gündem

Bakan Özhaseki: Zor zamanlardan geçiyoruz

Yeniakit Publisher
2023-08-27 20:40:00 -
Bakan Özhaseki: Zor zamanlardan geçiyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem hakkında yaptığı açıklamada, 'Zor zamanlardan geçiyoruz. Bin yılın afeti ile karşı karşıya kaldık 850 bin civarında bağımsız birim yıkıldı. Bunların hepsinin yapılması lazım.' dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki memleketi Kayseri'deki programının 2'nci gününde Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı'nın Malatya karayoluna bağlantısının açılış törenine katıldı. Germir Mahallesi'nde bulunan Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen açılışa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti milletvekili Şaban Çopuroğlu, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Zor zamanlardan geçiyoruz"

6 Şubat depremlerinin bin yılın felaketi olduğunu belirten Bakan Özhaseki, "Zor zamanlardan geçiyoruz. Bin yılın afeti ile karşı karşıya kaldık 850 bin civarında bağımsız birim yıkıldı. Bunların hepsinin yapılması lazım. Orada maddi hasar sadece binaların yapılması için gerekli olan para 110 milyar dolar civarında bunların altından kalkmak kolay değil. Tüm devlet erkanı ilk andan itibaren ayakta ve deprem bölgesindeydi. Belediyelerimiz aylarca orada hizmet etti. Her bir tarafta, önce arama kurtarma çalışmaları, çadır, iaşe ve konteyner yapılması anlamında çalışmalar oldu. Şimdi konutlar yapılıyor. Yerinde dönüşüm projesi ile 200 bine yakın vatandaş başvurdu. Her tarafta bir yerde temel atıyoruz. Bunların altından kalkacağız Allahın izniyle" dedi.

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