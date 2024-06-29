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Ekonomi Bakan Özhaseki 'işte şimdi yandık' dedirten gelişmeyi duyurdu: Öyle bir vergi çıkacak ki
Ekonomi

Bakan Özhaseki 'işte şimdi yandık' dedirten gelişmeyi duyurdu: Öyle bir vergi çıkacak ki

Yeniakit Publisher
2024-06-29 19:32:00 -
Bakan Özhaseki 'işte şimdi yandık' dedirten gelişmeyi duyurdu: Öyle bir vergi çıkacak ki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Öyle bir vergi çıkacak ki biz malımızı dışarıya satamayacağız. O yüzden herkes kendini, konumunu bir daha gözden geçirmek durumunda diye düşünüyorum" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Ticaret Borsası'nda düzenlenen Kocasinan Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Ülke ekonomisinde son yıllarda tarımsal faaliyetlerin değerinin 1 trilyon 624 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Özhaseki, tarım sektörünün gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğunu vurguladı. 2022'de bir önceki yıla göre tarımsal ürünlerde 2,3 milyar dolar ihracat fazlası verildiğine dikkat çekti.

Bu anlamda Kayseri'nin de tarımda adından söz ettirdiğini, modern tarım tekniklerinin uygulandığını ifade eden Özhaseki, ağırlıklı olarak buğday, arpa, şeker pancarı, çerezlik ayçiçeği, çerezlik kabak çekirdeği, patates, baklagiller, yem bitkileri, elma ve üzüm yetiştirildiğini, 1,2 milyon ton şeker pancarı üretimi ve 1,8 milyon dekar alandaki buğday üretimiyle bu alanda önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Öyle bir vergi çıkacak ki...

Öte yandan küresel ısınmanın önüne geçmek için salınan karbon emisyonlarının azaltılması gerektiğini belirten Özhaseki, 2026'dan itibaren AB'ye satılacak ürünlerde sınırda karbon düzenlemesi kontrolünün getirileceğine dikkati çekti.

Kontrole göre vergiler alınacağını anlatan Özhaseki, "Öyle bir vergi çıkacak ki biz malımızı dışarıya satamayacağız. O yüzden herkes kendini, konumunu bir daha gözden geçirmek durumunda diye düşünüyorum. Şimdilik 6 sektör belirlendi. Daha çok demir çelik gibi alanlar. Bu konularda sınırda karbon düzenlemesi başlayacak ama daha sonraki yıllarda da ürettiğiniz bir gömleği bile kapıda soracaklar. O yüzden hepimizin hazırlıklı olması icap ediyor. Bizim bu projemizin de Yeşil Mutabakat sürecine uygun bir üretim çeşidi olduğunu rahat söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.
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