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Siyaset Bakan Özhaseki ilk kez açıkladı! ‘Ekrem bey ile prensipte anlaştık’
Siyaset

Bakan Özhaseki ilk kez açıkladı! ‘Ekrem bey ile prensipte anlaştık’

Yeniakit Publisher
2023-07-19 12:08:00 -
Bakan Özhaseki ilk kez açıkladı! ‘Ekrem bey ile prensipte anlaştık’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremi nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremine dair açıklama yaptı.

Özhaseki şunu söyledi:

"Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul demek Türkiye demek."

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