Bakan Özer'den YKS ve LGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sürecinin nasıl devam edeceğini ve bu yıl yapılması planlanan YKS ve LGS hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ülke genelinde eğitim-öğretime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sürecinin nasıl devam edeceğini ve bu yıl yapılması planlanan YKS ve LGS hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız."
Bakan Özer: "Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır."
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