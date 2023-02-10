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Gündem Bakan Özer'den YKS ve LGS açıklaması
Gündem

Bakan Özer'den YKS ve LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sürecinin nasıl devam edeceğini ve bu yıl yapılması planlanan YKS ve LGS hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 11:24:00 -

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ülke genelinde eğitim-öğretime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sürecinin nasıl devam edeceğini ve bu yıl yapılması planlanan YKS ve LGS hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız."

Bakan Özer: "Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır."

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