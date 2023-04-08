Bakan Özer ve eşi Moda Akademisi’ni ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özer, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Moda Akademisi’nin faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı, öğretmen ve usta öğreticilerle sohbet etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Özer, olgunlaşma enstitülerinin Türkiye’de geleneğin bugüne taşınmasına yıllardan beri çok önemli katkılar sağladığına dikkati çekerek, “Özellikle dokuma alanında günlük yaşam malzemelerinin üretiminde olgunlaşma enstitülerimiz her zaman rehberlik vazifesi görmüştür. Bu nedenle Cumhuriyet’in kuruluş günlerinden itibaren yerli terzilerimizi, modacılarımızı, tasarımcılarımızı yetiştirme bağlamında da çok önemli katkıları olmuştur. Biz de Bakanlık olarak son yıllarda sadece geleneksel üretimle ilgili değil aynı zamanda o üretimin yeni ile birleştirilerek tekrar kullanıma sokulmasına, günlük yaşamın içine o geleneksel motiflerin taşınmasına ilişkin çalışmalara ev sahipliği yapıyoruz” dedi. Ziyarette Bakan Özer’e eşi Nebahat Özer ve Bakanlık yetkilileri de eşlik etti.​​​​​​​