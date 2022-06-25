Bakan Özer Anadolu Lisesi'nde İhsan Fazlıoğlu Kütüphanesi’nin açılışını yaptı

Bakan Özer açılış töreninde yaptığı konuşmada, 26 Ekim 2021’de başlattıkları “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” kampanyasını 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını söyledi.

Türkiye’de 16 bin 361 yeni kütüphane kurduklarını kaydeden Özer, “Bu aslında gerçekten büyük bir rekor, 750’ye yakınını İstanbul’da kurduk. Ülkemizdeki kütüphanesi olmayan hiçbir okul yok. Bu çok önemli” diye konuştu. “Bu projeye başladığımız zaman tüm kütüphanelerimizde 28 milyon kitap vardı. Şu anda 70 milyon kitap var” diyen Özer yıl sonuna kadar hedefin 100 milyon olduğunu hatırlattı.

İhsan Fazlıoğlu’nun, medeniyetin genç kuşaklara tanıştırılmasında, tüm boyutlarıyla bunun anlaşılmasında bu topraklarda en büyük katkıyı veren insanlardan birisi olduğuna dikkati çeken Özer, kütüphaneye isminin verilmesini kabul ettiği için kendisine teşekkür etti. Bakan Özer ve beraberindekiler daha sonra kütüphaneyi gezdi.