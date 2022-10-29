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Aktüel Bakan Nureddin Nebati'den "TOGG" paylaşımı
Aktüel

Bakan Nureddin Nebati'den "TOGG" paylaşımı

Yerli otomobil TOGG ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank? Yarın değil hemen şimdi başlasın Türkiye Yüzyılı. Durmak yok yola devam!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 16:34:00 -
Bakan Nureddin Nebati'den "TOGG" paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimleri verilen yerli otomobil Togg'un görsellerini paylaştı.

Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı da etiketlediği paylaşımında "Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik... 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank? Yarın değil hemen şimdi başlasın Türkiye Yüzyılı. Durmak yok yola devam!" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, bugün açılacak Gemlik Kampüsü'nde üretilecek ilk Togg'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verileceğini, 2'nci Togg için ise Bakan Nebati'den de talep olduğunu belirtmişti.

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