Bakan Nebati'nin esprisi kahkahalara boğdu! "Ayşe n'aber diyorum..."

Mersin'den AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Dr. Nurettin Nebati, seçim çalışmalarını Mersin'de sürdürüyor. Bu çerçevede, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandında yürüyüş yapan Bakan Nebati, sahilde vakit geçiren vatandaşlarla sohbet edip, spor yapan gençlere katıldı. Gençlerle bir süre sohbet eden Nebati, bazı gençlerin Togg hakkındaki sorularını da yanıtlayarak, araç hakkında bilgi verdi.

Bir gencin Togg'a bindiğinizde nasıl hissediyorsunuz? sorusunu cevaplayan Nebati, "Çok iyi, bir defa özgüven veriyor, çünkü Türkiye'mizin. Tamamen elektronik. Müthiş bir göstergesi var. Siri'yi tanıyor musun? Bu da Ayşe. Ayşe ne haber diyorum, iyiyim hoş geldin diyor. Bir de çok akıllı" ifadelerini kullandı.

Sahilde aileler ve çocuklarla da sohbet eden Nebati, isteyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.