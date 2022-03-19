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Ekonomi Bakan Nebati'den Türk Lirası açıklaması
Ekonomi

Bakan Nebati'den Türk Lirası açıklaması

TÜGİK İş Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonominin geneline yayılan bir dizi olumlu etkisini hep birlikte görüyoruz. Milli para biriminize güvenin. Türkiye Ekonomik Modeli ile bundan sonra risklerin bertaraf edildiği ilk başlangıçta yaşanmış olan risklerin iyileştirildiği geleceğe güvenle bakan bir Türkiye'de olduğunuzu unutmayınız. Faiz ve kur odağında sıkışan Türkiye ekonomisini de kurtardık." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 14:40:00 -
Bakan Nebati'den Türk Lirası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) İş Zirvesi Programı'na katıldı.

Açıklamalarda bulunan Nebati, önemli ifadeler kullandı. Türk Lirası'nı da değerlendiren Bakan Nureddin Nebati, şunları söyledi:

'Milli para biriminize güvenin'

Ekonominin geneline yayılan bir dizi olumlu etkisini hep birlikte görüyoruz. Milli para biriminize güvenin. Türkiye Ekonomik Modeli ile bundan sonra risklerin bertaraf edildiği ilk başlangıçta yaşanmış olan risklerin iyileştirildiği geleceğe güvenle bakan bir Türkiye'de olduğunuzu unutmayınız. Faiz ve kur odağında sıkışan Türkiye ekonomisini de kurtardık. Finansal risklerin daha öngörülebilir bir biçimde yönetmelerine imkanlar sağlamış olduk.

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