  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Nebati'den kritik toplantı sonrası açıklama
Ekonomi

Bakan Nebati'den kritik toplantı sonrası açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Fiyat İstikrarı Komitesi’nin yedinci toplantısının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 02:00:00 -
Bakan Nebati'den kritik toplantı sonrası açıklama

Bakan Nebati sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Fiyat İstikrarı Komitesi’nin yedinci toplantısını gerçekleştirdik. Komite’de daha önce değerlendirdiğimiz üzere Kasım ayında tepe noktasından gerileyen yıllık enflasyonun, beklentilerdeki iyileşme ile birlikte önümüzdeki dönemde daha da gerileyeceğini öngörüyoruz. Ayrıca, ihtiyatlı maliye politikalarının yanı sıra selektif kredi uygulamalarının sürdürülmesinin önemini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati: Rekor seviyede altın toplandı! Enflasyonda düşüş yakın zamanda gerçekleşecek
Bakan Nebati: Rekor seviyede altın toplandı! Enflasyonda düşüş yakın zamanda gerçekleşecek

Ekonomi

Bakan Nebati: Rekor seviyede altın toplandı! Enflasyonda düşüş yakın zamanda gerçekleşecek

Bakan Nebati'den muhalifleri terletecek sözler
Bakan Nebati'den muhalifleri terletecek sözler

Ekonomi

Bakan Nebati'den muhalifleri terletecek sözler

Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Bundan sonra...
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Bundan sonra...

Ekonomi

Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Bundan sonra...

Bakan Nureddin Nebati: Vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceğiz! 4,5 milyar TL'yi geri aldık
Bakan Nureddin Nebati: Vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceğiz! 4,5 milyar TL'yi geri aldık

Ekonomi

Bakan Nureddin Nebati: Vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceğiz! 4,5 milyar TL'yi geri aldık

Dolar desteği sonrası ilk temas: Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı ile görüştü
Dolar desteği sonrası ilk temas: Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı ile görüştü

Ekonomi

Dolar desteği sonrası ilk temas: Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı ile görüştü

Bakan Nebati'den flaş sözler: 14,2 milyar liralık...
Bakan Nebati'den flaş sözler: 14,2 milyar liralık...

Gündem

Bakan Nebati'den flaş sözler: 14,2 milyar liralık...

Nebati'den işverenlere EYT müjdesi
Nebati'den işverenlere EYT müjdesi

Ekonomi

Nebati'den işverenlere EYT müjdesi

Bakan Nebati az önce tüm Türkiye'ye duyurdu! Ve büyük müjde geldi
Bakan Nebati az önce tüm Türkiye'ye duyurdu! Ve büyük müjde geldi

Ekonomi

Bakan Nebati az önce tüm Türkiye'ye duyurdu! Ve büyük müjde geldi

Bakan Nebati: Asla bel bağlamayız
Bakan Nebati: Asla bel bağlamayız

Gündem

Bakan Nebati: Asla bel bağlamayız

Bakan Nebati, az önce tüm Türkiye'ye o müjdeyi verdi
Bakan Nebati, az önce tüm Türkiye'ye o müjdeyi verdi

Ekonomi

Bakan Nebati, az önce tüm Türkiye'ye o müjdeyi verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23