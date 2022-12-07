Bakan Nebati'den kritik toplantı sonrası açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Fiyat İstikrarı Komitesi’nin yedinci toplantısının gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakan Nebati sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Fiyat İstikrarı Komitesi’nin yedinci toplantısını gerçekleştirdik. Komite’de daha önce değerlendirdiğimiz üzere Kasım ayında tepe noktasından gerileyen yıllık enflasyonun, beklentilerdeki iyileşme ile birlikte önümüzdeki dönemde daha da gerileyeceğini öngörüyoruz. Ayrıca, ihtiyatlı maliye politikalarının yanı sıra selektif kredi uygulamalarının sürdürülmesinin önemini vurguladık." ifadelerini kullandı.
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